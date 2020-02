Le meilleur œuf de Pâques de Fast & Furious est le faux nom de Han

Sung Kang revient en tant que Han pour F9, et l’un des faux noms de Han dans le Rapide furieux franchise est le meilleur œuf de Pâques de la série. Han a fait ses débuts dans la franchise en 2006, Fast & Furious: Tokyo Drift. En tant que collaborateur de longue date avec le réalisateur Justin Lin, Sung Kang a été amené dans le giron pour jouer le charmant conducteur. Malgré sa mort apparente dans ce film, Han est revenu pour les trois prochains films, seulement pour que sa mort soit à nouveau montrée à la fin de Fast & Furious 6.

Ces apparitions supplémentaires de Han ont été utilisées pour aider à relier les différentes histoires que la franchise Fast & Furious racontait. En chemin vers la domination du box-office, ces films ont commencé à fonctionner comme un univers partagé. Grâce à diverses références et œufs de Pâques, la Fast Saga est devenue plus connectée que jamais. Mais la franchise a également inclus un assortiment d’autres œufs de Pâques au fil des ans qui font référence à Marvel ou à d’autres films d’acteurs, comme la référence au travail italien de Jason Statham dans Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw.

Cependant, le meilleur œuf de Pâques que la franchise a inclus est l’un des alias de Han. Dans Furious 7, le fichier de Han est affiché pendant une brève seconde et son nom de famille est une référence incroyable à un autre voyou charismatique. Le fichier indique que son nom complet est Han Seoul-Oh, un clin d’œil intelligent au personnage emblématique de Harrison Ford, Star Wars, Han Solo. Alors que beaucoup penseraient à juste titre qu’il s’agit du nom complet de Han, ce n’est pas le cas selon Justin Lin, qui a précisé sur les réseaux sociaux que Han Seoul-Oh est une fausse identité utilisée par Han.

Han faisant référence de manière ludique au contrebandier emblématique avec ce nom de code ne fait que montrer à quel point il est fan de Han Solo. Par inadvertance, il y a maintenant une autre couche d’ironie à Fast & Furious ‘Han qui choisit Seoul-Oh comme son nom de famille pour son identité. En supposant que les films Star Wars existent dans la Fast Saga, les deux versions de Han ont obtenu leurs noms de famille en raison de leurs identités après Solo: Une histoire de Star Wars a révélé que Han Solo a obtenu son nom de famille parce qu’il voyageait seul. Mais Han Seoul-Oh ne le sait peut-être pas encore selon la façon dont F9 explique son retour d’entre les morts.

Avec Justin Lin affirmant que Han Seoul-Oh est un faux nom pour le personnage, la vérité sur le nom de Han est plus compliquée que certains ne le pensent. Lin n’est pas seulement le seul réalisateur à utiliser Han dans la franchise Fast & Furious, mais lui et Sung Kang ont une relation de travail qui remonte encore plus loin. Dans le film Better Luck Tomorrow de Lin, Kang met en vedette un personnage nommé Han Lue et on pense que cette version de Han est la même Rapide furieux. Cela n’est pas encore confirmé cependant, alors F9 pourrait enfin fournir des détails bien nécessaires sur la trame de fond de Han, d’autant plus qu’il explique comment il a survécu au crash précédent.

