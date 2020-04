Le meilleur ordinateur portable 15 pouces au meilleur rapport qualité / prix a un design surprenant qui divisera la pièce

Les ordinateurs portables de 15,6 pouces tombent lentement en disgrâce, poussés à l’écart par les modèles plus petits de 13,3 et 14 pouces, que beaucoup considèrent comme plus portables. Le facteur de forme plus grand a ses avantages, surtout si vous recherchez un ordinateur portable professionnel.

Ordinateur portable 15,6 pouces Teclast F15 – 348,99 $ chez Gearbest

(286,18 £ / 561,88 AU $)

Le Teclast F15 est la preuve vivante que les ordinateurs portables 15 pouces ne sont pas encore morts. Le corps tout en métal attrayant, le clavier rétro-éclairé et l’écran généreux sont tous des qualités séduisantes. Si cela ne vous dérange pas les ports assis à l’arrière de l’appareil, cela pourrait être l’ordinateur portable pour vous.

À un peu moins de 350 $ (ou 286,19 £ / 561,88 $ AU) hors frais de port et taxes, le Teclast F15 est presque certainement le meilleur ordinateur portable 15,6 pouces du marché actuellement, pour plusieurs raisons.

Le grand écran signifie qu’il y a beaucoup de biens immobiliers pour un clavier numérique dédié – une aubaine pour les compteurs de haricots, les amateurs de tableurs et tous ceux qui s’appuient sur les codes ASCII.

Le F15 dispose également d’un processeur Intel Celeron N4100 à quatre cœurs, associé à 8 Go de mémoire LPDDR4 et à un disque SSD SATA de 256 Go. Bien que vous puissiez considérer le CPU comme décevant, le Celeron ne doit pas être sous-estimé; selon CPUBenchmark, il est aussi rapide qu’un Intel Core i3-7020U.

De plus, cet appareil tout en métal est à la fois mince (seulement 15 mm d’épaisseur) et relativement léger (1,8 kg), avec une lunette de 7 mm et un rapport écran / corps de 91%.

Pour réaliser cet exploit impressionnant, les ingénieurs ont apporté une charnière à barillet et poussé la plupart des connecteurs à l’arrière – une caractéristique de conception très rare, principalement parce que vous ne pouvez pas voir les ports auxquels vous vous connectez.

Garder à l’esprit…

Si ce produit vient de Chine continentale, il faudra au moins un mois pour atteindre les États-Unis ou le Royaume-Uni (et potentiellement plus). Vous pouvez être perçu une taxe directement ou par le biais du courrier.

Avez-vous réussi à vous procurer un produit moins cher avec des spécifications équivalentes, en stock et tout neuf? Faites-le nous savoir et nous vous tiendrons notre chapeau.

L’appareil dispose de deux ports USB 3.0, d’un connecteur HDMI et d’une fente microSD à l’arrière, avec une prise DC et une prise écouteurs de chaque côté.

La conception excentrique du F15 pourrait être une source de frustration pour certains, mais cela ne signifie pas que ce n’est pas le portable 15 pouces le plus économique du marché.