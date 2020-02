Le meilleur ordinateur portable 2 en 1 2020: trouvez le meilleur ordinateur portable convertible pour vos besoins

Avec leur facteur de forme polyvalent, les meilleurs ordinateurs portables 2 en 1 sont les outils parfaits pour travailler et jouer. Ce qui était autrefois deux facteurs de forme distincts – l’ordinateur portable et la tablette – sont désormais combinés en un seul appareil, ce qui évite d’avoir à transporter deux appareils avec vous. Parallèlement à la forme d’ordinateur portable classique, les ordinateurs portables hybrides peuvent se convertir en tablette pour les jeux occasionnels ou les réseaux sociaux et même en mode tente pour une visualisation facile et détendue.

En plus d’être polyvalents, les meilleurs ordinateurs portables 2 en 1 sont également dotés d’une puissance incroyable. De nombreux ordinateurs portables hybrides sont équipés des meilleurs processeurs et de la meilleure carte graphique, ainsi que de la RAM haute capacité. Cela signifie qu’ils sont plus que capables de gérer des tâches informatiques exigeantes et des jeux occasionnels. En fait, certains d’entre eux sont assez puissants pour faire notre meilleure liste d’ordinateurs portables.

Ces ordinateurs portables 2 en 1 ont en effet changé à jamais la façon dont nous utilisons les ordinateurs portables. Il est peut-être temps pour vous de vous débarrasser de tous les appareils que vous trimballez et de faire le changement également. Pour vous faciliter la recherche des meilleurs ordinateurs portables 2 en 1, nous avons dressé une liste des meilleurs ordinateurs que nous avons testés et examinés. Quoi que vous cherchiez ou que vous puissiez vous permettre, vous y trouverez le match idéal.

Le meilleur ordinateur portable 2 en 1 en un coup d’œil

HP Elite DragonflyHP Spectre x360 (2020) Dell XPS 13 2-en-1 (2019) Asus Chromebook FlipHP Spectre x360 15T (2019) Dell XPS 15 2-en-1Microsoft Surface Book 2 (13 pouces) Lenovo Yoga C930Microsoft Surface Book 2 (15 pouces) HP Envy x360 13 (2019)

Le HP Elite Dragonfly arrive en tête de liste avec sa combinaison de portabilité et de puissance. (Crédit d’image: HP)

1. HP Elite Dragonfly

Pour les professionnels du voyage

CPU: Intel Core i5 de 8e génération – i7 | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: Écran tactile Full HD de 13,3 pouces de diagonale – Écran tactile Full HD Sure View | Espace de rangement: 256 Go SSD

Design impeccable

Excellente autonomie de la batterie

Assez cher

En ce qui concerne les ordinateurs portables 2 en 1, le HP Elite Dragonfly arrive en tête de liste avec sa combinaison de portabilité et de puissance. C’est également l’un des plus beaux ordinateurs portables professionnels que nous ayons testés depuis longtemps, vantant un design mince et léger – avec des haut-parleurs incroyables, un clavier sublime et l’écran 550 nit 4K en option – qui est absolument difficile à gérer. Cet hybride obtient notre très convoitée cote de cinq étoiles, ce qui en dit déjà long car nous ne le donnons pas à la légère. Et avons-nous mentionné qu’il bénéficie également d’une excellente autonomie de la batterie, ce qui vous permet de faire beaucoup de chemin lorsque vous travaillez en déplacement?

Lire la critique complète: HP Elite Dragonfly

Le 2-en-1 bien-aimé et très apprécié de HP est de retour avec une vengeance. (Crédit d’image: HP)

2. HP Spectre x360 (2020)

Le produit phare 2 en 1 de HP est actualisé en 2020

CPU: Intel Core i5 de 10e génération – i7 | Graphique: Carte graphique Intel Iris Plus | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: Écran tactile multipoint rétroéclairé WLED de 13,3 po FHD (1920 x 1080) IPS BrightView à micro-bords – Écran tactile multipoint AMWLED UWVA BrightView à micro-bords de 13,3 po en diagonale 4K (3840 x 2160) | Espace de rangement: 256 Go – SSD 2 To

Finition élégante et de haute qualité

Excellentes performances globales

Les fonctions de sécurité intégrées sont utiles

La vie de la batterie prend un coup

Peut parfois chauffer

Le 2-en-1 bien-aimé et très apprécié de HP est de retour avec une vengeance, cette fois avec des composants plus puissants comme les processeurs Intel Core de 10e génération et les graphiques Intel Iris Plus. Bien sûr, ce design 2-en-1 impeccable et son châssis de pierres précieuses immaculées sont de retour, tout comme ses caractéristiques de sécurité et ses haut-parleurs Bang & Olufsen. Cette combinaison meurtrière en fait, aujourd’hui plus que jamais, l’un des meilleurs ordinateurs portables 2 en 1 sur le marché. Est-il étonnant que ce soit l’un de nos ordinateurs portables préférés de 2020? Si vous vous souciez de l’esthétique autant que de la performance et de la qualité globale, c’est l’ordinateur portable pour vous.

Lire la critique complète: HP Spectre x360 (2020)

Vous aurez du mal à trouver des défauts dans le Dell XPS 13 2-en-1 (2019). (Crédit d’image: Dell)

3. Dell XPS 13 2 en 1 (2019)

Faire courir le MacBook Pro 13 pouces pour son argent

CPU: Intel Core i3 de 10e génération – i7 | Graphique: Intel UHD – Graphiques Iris Plus | RAM: 4 Go – 16 Go | Écran: Écran anti-reflets InfinityEdge 13,4 “FHD + (1920 x 1200) sans contact – 13,4” UHD + (3840 x 2400) Anti-Reflecitve InfinityEdge Touch | Espace de rangement: 256 Go – 512 Go SSD

Design époustouflant et extrêmement portable

Belle performance

Écran magnifique et réactif

La vie de la batterie est juste ok

Seul son correct

Couvercle difficile à ouvrir

Vous aurez du mal à trouver des défauts dans le Dell XPS 13 2-en-1 (2019). Côté design, non seulement il est incroyablement compact et léger, mais il dispose également d’un superbe écran réactif, d’un superbe design tissé et d’un clavier agréable à utiliser. Mais c’est plus qu’une simple apparence. Il est également assez impressionnant en termes de performances, grâce à ses processeurs Intel Core de 10e génération et à ses graphiques Intel Iris Plus. Si vous recherchez le meilleur 2-en-1 avec plus qu’assez de puissance, beaucoup de polyvalence et un design époustouflant pour démarrer, vous serez fou de ne pas l’obtenir.

Lire la critique complète: Dell XPS 13 2-en-1 (2019)

Les acheteurs soucieux de leur budget peuvent préférer le Chromebook Flip C302 d’Asus. (Crédit d’image: Asus)

4. Chromebook Flip Asus

Les utilisateurs d’un Chromebook Android 2 en 1 ne refuseront pas

CPU: Intel Pentium – Core m7 | Graphique: Intel HD Graphics 510 – 515 | RAM: 4 Go – 8 Go | Écran: Écran antireflet à rétroéclairage LED de 12,5 pouces FHD (1 920 x 1 080) | Espace de rangement: 32 Go – 128 Go eMMC

Mode tablette élégant

Écran magnifique et vif

Pas de support Android prêt à l’emploi

Intervenants intermédiaires

Le Pixelbook est carrément séduisant, mais les acheteurs soucieux de leur budget peuvent préférer le Chromebook Flip C302 d’Asus, un digne frappeur. Après avoir introduit une conception hybride à écran tactile dans Chrome OS basé sur le cloud de Google, le Chromebook Flip d’Asus est amélioré par sa compatibilité avec les applications Android. Tout comme le Pixelbook, vous pouvez utiliser le Chromebook Flip d’Asus pour les applications Google Play, bien qu’après avoir installé une mise à jour prête à l’emploi. C’est incontestablement l’un des meilleurs ordinateurs portables 2 en 1 en ce moment. Et, si vous êtes déjà un fan des ordinateurs portables Asus, celui-ci fera de vous un vrai converti.

Lire la critique complète: Asus Chromebook Flip

HP Spectre x360 15T (2019) intègre un processeur Intel Core i7 de 8e génération, des graphiques GTX 1050 Ti et 8 Go de RAM dans sa configuration de base. (Crédit d’image: HP)

5. HP Spectre x360 15T (2019)

Performances puissantes, conception révolutionnaire

CPU: Intel Core i7 | Graphique: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: Écran tactile LCD 15,6 pouces UHD (3 160 x 2 140) | Espace de rangement: SSD 256 Go – SSD 2 To

Des performances irréprochables

Design magnifique

Écran Sharp 4K

Placement problématique de l’évent

Depuis des années, la gamme d’Ultrabooks et d’ordinateurs portables 2 en 1 Spectre de HP consiste à allier élégance et performance. Le HP Spectre x360 15 2019 n’est pas différent. Il mérite une place de choix dans notre liste des meilleurs ordinateurs portables 2 en 1 pour avoir intégré un processeur Intel Core i7 de 8e génération, des graphiques Nvidia GeForce GTX 1050 Ti et 8 Go de RAM dans sa configuration de base. Ce 2-en-1 peut aborder à peu près tout ce que votre charge de travail quotidienne y apporte – et même certains (comme un peu de jeu léger, par exemple) – tout en ressemblant à une royauté. Gardez à l’esprit que le Spectre x360 est un peu gros et lourd pour un 2-en-1, donc vous ne l’utiliserez probablement pas très souvent en mode tablette. Mettez-le en mode tente à la place, afin de pouvoir regarder des films sur son superbe écran 4K.

Lire la critique complète: HP Spectre x360 15T (2019)

Le Dell XPS 15 2 en 1 est probablement l’un des ordinateurs portables 2 en 1 les plus convoités. (Crédit d’image: Dell)

6. Dell XPS 15 2 en 1

Un cabriolet qui ne fait aucun compromis

CPU: Intel Core i5 – i7 | Graphique: Radeon RX Vega M GL (4 Go HMB2) | RAM: 8 Go – 16 Go | Espace de rangement: SSD PCIe 128 Go – 512 Go

Une puissance impressionnante

Conception ultra-mince

Un peu cher

Êtes-vous à la recherche d’un des meilleurs ordinateurs portables 2 en 1 qui peut fournir des performances solides et une puissance élevée? Eh bien, vous le trouverez dans le Dell XPS 15, qui obtient d’ailleurs notre vote comme l’un des meilleurs Ultrabooks que vous pouvez acheter aujourd’hui. Ce 2-en-1 est probablement l’un des ordinateurs portables 2-en-1 les plus convoités – avec des graphiques Radeon RX Vega de classe discrète pour démarrer. Avec lui, vous obtenez un cabriolet spectaculaire qui ne sacrifie pas la puissance pure. Donc, même si cela vient avec un prix un peu haut de gamme, cela vaut également la peine d’ouvrir la tirelire.

Lire la critique complète: Dell XPS 15 2 en 1

Microsoft Surface Book 2 (13 pouces) propose des processeurs de 8e génération de pointe ainsi que des graphiques Nvidia série 10. (Crédit d’image: Microsoft)

7. Microsoft Surface Book 2 (13 pouces)

Un trou en un pour les 2 en 1

CPU: Intel Core i5 – i7 | Graphique: Intel HD Graphics 620 – Nvidia GeForce GTX 1060 (6 Go GDDR5) | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: Écran PixelSense 13,5 pouces | Espace de rangement: 256 Go – SSD 1 To

Très bonne autonomie de la batterie

Puissant

Très cher

Aucun stylo de surface inclus

Nous n’avions rien d’autre que de l’amour pour le premier Surface Book, alors quand nous avons entendu qu’il allait y avoir un Surface Book 2 de 15 pouces, nous pouvions à peine contenir notre excitation. En fin de compte, le Microsoft Surface Pro 2 n’est pas devenu le meilleur ordinateur portable 2 en 1 sur le marché. Cependant, c’est toujours une machine remarquable, même si elle est freinée par quelques compromis qui étaient nécessaires au départ. Cet ordinateur portable 2 en 1 dispose de processeurs de 8e génération de pointe ainsi que de graphiques Nvidia série 10 pour les joueurs et les créatifs. Combinez cela avec sa solution convertible unique, et le Surface Book 2 est un as dans notre livre.

Lire la critique complète: Microsoft Surface Book 2 (13 pouces)

Le Lenovo Yoga C930 est un concurrent sérieux pour les consommateurs légers en espèces. (Crédit d’image: Lenovo)

8. Lenovo Yoga C930

2 en 1 avec peu ou pas de compromis

CPU: Intel Core i7 | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: 13,9 pouces FHD (1 920 x 1 080) – UHD (3 840 x 2 160) IPS Glossy Multi-touch | Espace de rangement: 256 Go – SSD 2 To

Qualité de construction solide

Ensemble de fonctionnalités robuste

Excellente autonomie de la batterie

Performances graphiques faibles

Options de mise à niveau coûteuses

Élégant, mince et avec des spécifications solides pour démarrer, le nouveau Lenovo Yoga C930 est certainement digne d’une place dans la meilleure liste des ordinateurs portables 2 en 1. Et, cela ne veut pas dire qu’il propose désormais un modèle d’affichage 4K, de sorte qu’une expérience de visionnement haut de gamme et des jeux décents puissent être obtenus une fois que les utilisateurs auront éliminé leur charge de travail quotidienne. Ce 2-en-1 est un concurrent sérieux pour les consommateurs qui ont peu d’argent, mais si vous décidez d’aller chercher de l’or, soyez prêt à vous ruiner.

Lire la critique complète: Lenovo Yoga C930

Microsoft Surface Book 2 (15 pouces) possède une longue durée de vie de la batterie et des spécifications haut de gamme. (Crédit d’image: Microsoft)

9. Microsoft Surface Book 2 (15 pouces)

Deux pouces plus près de la perfection

CPU: Intel Core i7 | Graphique: Nvidia GeForce GTX 1060 | RAM: 16 Go | Écran: Écran tactile PixelSense 15 pouces 3240 x 2160 | Espace de rangement: 256 Go – SSD 1 To

Batterie longue durée

Massivement puissant

Pas d’enceintes de base à haut niveau

Petit trackpad

Ce n’est un secret pour personne que nous sommes fans du Microsoft Surface Book 2 13 pouces, car nous venons de le délirer plus tôt dans cette liste. Mais qu’en est-il de son frère de 15 pouces? Eh bien, avec sa longue durée de vie de la batterie, ses spécifications haut de gamme qui répondront aux exigences d’une charge de travail quotidienne ainsi que de nombreux divertissements, et bien sûr, ses caractéristiques de conception uniques, nous sommes susceptibles de ressentir la de la même façon. Ce modèle n’est cependant pas destiné aux acheteurs économiques. Pourtant, si vous avez de l’argent, son modèle de base avec 256 Go de stockage en vaut le coût et fait partie des meilleurs ordinateurs portables 2 en 1 que l’argent puisse acheter.

Lire la critique complète: Microsoft Surface Book 2 (15 pouces)

HP Envy x360 (2019) propose une version premium et 9 heures de lecture vidéo pour commencer. (Crédit d’image: HP)

10. HP Envy x360 13 (2019)

HP donne à son ordinateur portable mince une mise à niveau AMD

CPU: AMD Ryzen 3 3300U – AMD Ryzen 7 3700U | Graphique: AMD Radeon Vega 6 – Radeon Vega 10 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: IPS FHD de 13,3 po de diagonale (1 920 x 1 080) | Espace de rangement: 256 Go – SSD 1 To

Mince et élégant pour un 2 en 1

Châssis de haute qualité

Durée de vie de la batterie améliorée

Les performances du processeur sont tout simplement suffisantes

Performances graphiques décevantes

Grâce à sa conception élégante de 13 pouces, ce 2-en-1 est plus mince que vous ne l’auriez imaginé, ce qui joue en votre faveur lorsque vous l’engagez en mode tablette. Il existe d’autres raisons convaincantes pour lesquelles le HP Envy x360 (2019) mérite d’être pris en compte lorsque vous êtes à la recherche des meilleurs ordinateurs portables 2 en 1. Cette beauté HP offre une version premium, dispose de 9 heures de lecture vidéo et offre des performances qui vous permettront de réaliser la plupart de vos travaux scolaires et de votre projet, à un prix très raisonnable.

Lire la critique complète: HP Envy x360 (2019)

Gabe Carey, Bill Thomas et Michelle Rae Uy ont également contribué à cet article

Crédit d’images: TechRadar