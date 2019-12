Le meilleur remake de 2019 est encore meilleur que Resident Evil 2 abandonne le DRM controversé

Si vous n'avez pas acheté le redémarrage de Resident Evil 2 sur PC à cause du DRM avec lequel il était enchaîné, alors nous avons une bonne nouvelle: Capcom a supprimé la technologie anti-sabotage Denuvo du jeu.

Comme indiqué par DSO Gaming, la décision a été prise par l'équipe japonaise d'abandonner le Denuvo DRM, qui est un système antipiratage controversé. Principalement parce que les jeux sont apparemment assez rapides de toute façon, donc ce sont vraiment les vrais joueurs qui souffrent des inconvénients…

Un inconvénient qui, au moins selon des rapports anecdotiques que nous avons déjà vus sur Reddit, peut inclure un léger ralentissement de la fréquence d'images, au moins sur les PC de moindre spécification – bien que nous devions traiter cette spéculation avec beaucoup de prudence.

Cela dit, le DRM utilise certainement certaines ressources, il s'agit simplement de savoir si cette charge de travail pourrait avoir un impact de performance réaliste ou non – comme nous l'avons vu précédemment dans d'autres versions, il reste des allégations formulées au niveau du logiciel Denuvo en termes de potentiel ralentissement des temps de chargement et des fréquences d'images.

En tout cas, ceux qui ont peut-être hésité à acheter ce qui est l'un des meilleurs jeux de 2019 à cause de ce DRM, n'ont plus besoin de se retenir.

Horreur magistrale

Nous avons donné une très bonne note à Resident Evil 2 dans notre critique, faisant l'éloge des superbes graphismes du remake et concluant qu'il s'agit d'un expérience d'horreur de survie moderne et magistrale. Et maintenant, une expérience d'horreur de survie moderne et sans DRM, pour démarrer.

Vous avez probablement également vu que le remake de Resident Evil 3 vient d'être officiellement annoncé et arrivera le 3 avril 2020 – avec une offre multijoueur 1v4.