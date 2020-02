Le meilleur ripper de DVD gratuit 2020

Avec le bon extracteur de DVD gratuit, vous pouvez facilement convertir le contenu du disque en un fichier qui peut être stocké n’importe où. Ici, nous avons rassemblé les meilleurs rippers de DVD gratuits qui rendront le travail un jeu d’enfant.

La nature des extracteurs de DVD gratuits signifie que c’est un segment du marché des logiciels qui abrite de nombreux logiciels malveillants. Il peut être difficile de savoir quel logiciel d’extraction de DVD est légitime, nous avons donc fait le travail pour vous et trié le grain de l’ivraie.

Comme pour les CD, il n’y a pas de lois internationales sur le droit d’auteur qui couvrent les graveurs de DVD gratuits. Par exemple, en 2014, la loi britannique sur le droit d’auteur a été modifiée pour légaliser les sauvegardes personnelles, mais cette décision a été annulée par la Haute Cour en 2015. Assurez-vous de consulter la loi sur la propriété intellectuelle de votre pays avant de ripper des DVD.

Les meilleurs rippers de DVD gratuits en un coup d’œil

HandBrakeFreemake Video ConverterMakeMKVDVDFab HD DecryptorWinX DVD Ripper Free Edition

Le meilleur ripper de DVD en ce moment est: WinX DVD Ripper Platinum

Si vous souhaitez sauvegarder votre collection de DVD et que vous ne voulez pas être freiné par des contraintes de temps ou un traitement lent, WinX DVD Ripper Platinum est le meilleur outil que nous ayons essayé. Ce n’est pas gratuit, mais vous en avez beaucoup pour votre argent et pouvez même gérer des disques chiffrés, verrouillés par région ou illisibles. Il peut également créer des fichiers vidéo à lire sur pratiquement n’importe quel appareil, avec des profils prédéfinis pratiques pour que vous puissiez regarder vos films préférés sur un téléphone ou une tablette.

1. Frein à main

Extraire des DVD et convertir des vidéos dans n’importe quel format

Système opérateur: Windows, macOS, Linux

Extrait des DVD et convertit des fichiers vidéo

Peut mettre en file d’attente plusieurs conversions

Comprend des préréglages prêts à l’emploi

Ne peut pas gérer les DRM

HandBrake n’est pas seulement un ripper de DVD gratuit (ou transcodeur vidéo, comme il préfère être connu), mais aussi open source, il est donc totalement gratuit dans tous les sens du terme.

Plus d’une décennie de développement, le logiciel a finalement atteint la version 1.0.0, il est – ou du moins semble – un peu plus compliqué que certains des autres que nous examinons ici, mais ne vous laissez pas décourager . Par défaut, il n’y a pas de support pour contourner la protection contre la copie, mais c’est quelque chose que vous pouvez contourner avec un peu de recherche (en tenant compte des lois sur la propriété intellectuelle de votre pays).

Comme pour les autres programmes, vous pouvez choisir parmi un certain nombre de préréglages, mais vous pouvez également personnaliser manuellement chaque session d’extraction si vous préférez. Si vous travaillez avec des images ISO ou des dossiers de disques, il est possible de mettre en file d’attente plusieurs travaux de codage pour les exécuter consécutivement afin de ne pas avoir à être à la fin de chacun. Le niveau de contrôle absolu fait que le frein à main en vaut la peine.

2. Convertisseur vidéo Freemake

Extraction de DVD facilitée, avec des instructions étape par étape

Système opérateur: les fenêtres

Interface claire et claire

Peut extraire un DVD entier ou seulement des parties

Profils d’appareils prêts à l’emploi

Certaines fonctionnalités nécessitent une activation

Freemake est un nom synonyme de freeware puissant et de haute qualité, et Freemake Video Converter ne laisse pas tomber le côté. Son extracteur de DVD gratuit dispose d’une interface claire et claire est une joie à utiliser, et vous ne vous sentez jamais en doute sur ce que vous êtes censé faire.

Lancez le logiciel, passez à la section DVD et choisissez votre lecteur dans la liste. Après l’analyse du disque, vous devrez indiquer la piste vidéo qui vous intéresse. Vous pouvez même aller plus loin et découper des segments d’une vidéo à extraire plutôt que de saisir le tout. Les raccourcis en bas de l’écran permettent d’accéder aux formats de sortie courants (AVI, MKV, formats spécifiques à l’appareil); faites votre sélection, appuyez sur «Convertir» et vous avez terminé.

Malheureusement, bien qu’il ne contienne pas de logiciel supplémentaire, la dernière version de Freemake Video Converter ajoute un filigrane aux vidéos déchirées. Si vous pouvez vivre avec cela, c’est l’un des extracteurs de DVD les plus pratiques.

3. MakeMKV

Extraire des DVD et des Blu-ray sans aucune configuration maladroite

Système opérateur: Windows, macOS

Extrêmement facile à utiliser

Extraction rapide de DVD

Fonctionne avec les disques Blu-ray

Peu d’options de personnalisation

Si vous avez déjà utilisé un logiciel gratuit de rippage de DVD, MakeMKV peut sembler un peu familier – il présente plus qu’une ressemblance passagère avec DVD Decrypter. En plus de gérer les DVD, le programme est également capable d’extraire des disques Blu-ray, et le processus fonctionne exactement de la même manière dans chaque cas (bien qu’il soit intéressant de noter que l’extraction Blu-ray n’est gratuite que lorsque le programme est en cours). bêta).

La grande chose à propos de MakeMKV est qu’il y a si peu de choses à penser. Lancez le programme, analysez votre disque, choisissez la piste que vous souhaitez extraire, indiquez où le fichier de sortie doit être enregistré, puis appuyez sur le bouton “Créer MKV”. C’est vraiment tout ce qu’il y a à faire. Il n’y a pas de problème, pas de configuration complexe – il suffit d’analyser, d’extraire et de partir.

4. DVDFab HD Decryptor

Options limitées, mais pratiques si vous devez ripper un DVD à la hâte

Système opérateur: les fenêtres

Extrait les DVD et les Blu-ray

Enregistrer des films dans leurs formats d’origine

Peu de paramètres personnalisables

Seul le composant d’extraction est gratuit

DVDFab est un cas inhabituel. La suite complète de DVDFab n’est pas gratuite, mais son composant d’extraction de DVD l’est. Lorsque vous téléchargez le logiciel, il s’installe en version d’essai, mais le DVDFab HD Decrypter – dont vous avez besoin pour l’extraction de DVD et Blu-ray – reste gratuit pour toujours.

La partie gratuite est plutôt limitée, vous permettant d’extraire des disques en modes Full Disc ou Main Movie uniquement. Cela signifie que la version gratuite est loin d’être aussi polyvalente que les autres programmes que nous avons couverts ici, mais elle a toujours sa place.

Par exemple, il peut être utile si vous souhaitez extraire les fichiers vidéo d’un disque et conserver leurs formats d’origine lors de leur transfert sur votre disque dur. Vous êtes ensuite libre d’importer les fichiers dans un autre programme pour continuer à travailler si vous le souhaitez, ou utilisez simplement votre logiciel DVD préféré pour regarder les vidéos sans avoir besoin d’insérer un disque.

5. WinX DVD Ripper édition gratuite

Non seulement pour les films, cet extracteur de DVD peut gérer les disques de données

Système opérateur: les fenêtres

Extraction de DVD ultra rapide

Profils de conversion prêts à l’emploi

Peut extraire l’audio au format MP3

Délai de cinq minutes

Lorsque vous installez la version gratuite de WinX DVD Ripper, vous remarquerez qu’il s’agit en fait de l’édition Platinum en mode d’essai. Il manque quelques-unes des fonctionnalités de la version premium (principalement liées à la vitesse et quelques fissures DRM spécifiques), mais vous aurez toujours un puissant ripper de DVD que vous pouvez utiliser indéfiniment.

WinX DVD Ripper peut être utilisé pour extraire directement des DVD, mais il fonctionne également avec des images ISO et des dossiers de fichiers DVD. Une fois que votre contribution a été analysée – un processus qui ne prend pas longtemps – vous pouvez faire votre choix parmi une série de profils prêts à l’emploi. Ces profils vous aident à sortir rapidement une vidéo adaptée à la lecture sur des appareils mobiles spécifiques ou, par exemple, idéale pour le téléchargement sur Facebook

Vous pouvez choisir d’extraire les sous-titres intégrés ou d’incorporer les vôtres, et vous pouvez sélectionner les pistes audio à inclure; tout est magnifiquement simple et agréablement rapide.

Malheureusement, il existe un inconvénient majeur à l’édition gratuite du logiciel: il ne peut extraire des vidéos que pendant une durée maximale de cinq minutes, ce qui exclut la sauvegarde de votre collection de films.