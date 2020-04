le meilleur smartphone actuel pour les jeux

Un fait est encore plus évident de nos jours: pour profiter de nos jeux préférés, vous n’avez plus besoin de vous asseoir sur un canapé et de dépendre d’une console de jeux et d’une télévision ou d’un moniteur. Avec smartphones de plus en plus complets Et avec plus de fonctionnalités, c’était une question de temps avant que nous puissions également prendre notre passion pour les jeux vidéo à un nouveau niveau. Et la bonne preuve en est le RedMagic 5G, qui vient d’être présenté en Europe, après son lancement initial en mars, et qui est pour beaucoup le meilleur smartphone de jeu du marché.

Jusqu’à présent, nous n’avons vu que la 5G sur les téléphones avec des prix d’environ mille euros. RedMagic 5G démarre à partir de 579 euros.

Les téléphones axés sur le jeu ne sont plus stridents, avec beaucoup de couleurs et de lumières qui brillent tout le temps. Ils n’augmentent pas non plus sa taille et son poids pour incorporer de meilleurs composants. Et un bon exemple est le RedMagic 5G qui, en plus, intègre comme l’une des principales nouveautés, Compatibilité réseau 5G. Cela est quelque peu intéressant si l’on tient compte du fait que seuls les fabricants de téléphones traditionnels (Samsung, Huawei, Xiaomi …) n’incorporent cette technologie que dans leurs gammes super élevées, avec des prix supérieurs à mille euros. Avec un prix inférieur à 600 eurosPar conséquent, RedMagic 5G représente la première étape vers la démocratisation d’une technologie destinée à révolutionner les télécommunications.

L’ajout de la compatibilité 5G répond aux exigences des joueurs, qui cherchent de plus en plus à profiter de leurs jeux vidéo préférés. sans limitation physique et bien sûr sans perdre le gameplay. C’est précisément ce que vous trouverez grâce à la technologie 5G, avec des vitesses de téléchargement 20 fois plus rapides sur le réseau 4G.

RedMagic 5G, probablement le meilleur mobile pour jouer

Dès sa fabrication, il est clair que le RedMagic 5G est un téléphone que tout le public gamer voudra avoir. Il intègre des aspects qui aident les jeux se développent plus rapidement et minimiser la latence. D’une part, comme nous l’avons déjà vu, la connectivité 5G mais d’autre part, son écran avec une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz. C’est la clé pour jouer et pour faire défiler de manière plus fluide et fluide. Les taux de rafraîchissement élevés sont quelque chose que nous commençons déjà à voir dans les téléphones de jeu et que, en raison de leurs avantages, ils ajoutent de plus en plus de téléphones portables grand public, comme le nouveau Samsung S20 qui atteint jusqu’à 120 Hz.

Pour garantir des performances optimales dans les applications en cours d’exécution et les jeux vidéo exigeants avec le téléphone, le RedMagic 5G Il est équipé d’un puissant processeur Qualcomm, en particulier le Snapdragon 865. Mais un bon processeur sans RAM adéquate perd en efficacité, donc le téléphone jusqu’à 12 Go de RAM (le nouveau LPDDR5 avec des vitesses allant jusqu’à 5500 Mbps) et jusqu’à 256 Go de stockage interne. Plus que suffisant dans un monde où la plupart des fichiers sont consommés via le streaming ou stockés dans le cloud.

Game Space 2.1 est ce que tous les joueurs attendaient pour profiter pleinement des jeux vidéo depuis leur téléphone mobile.

L’autre aspect important lors de l’achat d’un téléphone, et encore plus s’il est destiné au jeu, est l’autonomie. Dans le cas de RedMagic 5G nous avons une batterie de 4500 mAH. Plus que suffisant pour de longues heures d’utilisation mais, aussi, grâce à sa charge rapide jusqu’à 55W (le chargeur est vendu séparément), il nous empêche d’être accroché au milieu du jeu.

Un téléphone conçu par et pour les joueurs

Quant à l’utilisation, l’un des aspects les plus innovants, et qui nous permet de savoir à quel type de public il est destiné, est son mode de jeu, appelé Game Space 2.1. Une fois exécutés, nous pouvons accéder à une multitude de jeux installés configurer le téléphone pour de meilleures performances lors de chaque type de jeu que nous sélectionnons.

Bien que Game Space 2.1 ne soit pas un nouveau concept, il a trouvé le meilleur appareil à déployer dans le RedMagic 5G. Offre des fonctionnalités qui n’étaient auparavant visibles que sur les ordinateurs de bureau, telles que possibilité d’overclocker le CPU et le GPU pour tirer le meilleur parti des performances et du potentiel du téléphone lors de jeux très exigeants.

Pour compléter la meilleure expérience de jeu, le nouveau RedMagic 5G intègre deux boutons physiques sur le côté du téléphone, particulièrement facile à configurer et utile pour les meilleures performances de jeu. Après avoir sélectionné l’action, nous pouvons lancer une grenade ou appuyer sur le frein dans une course.

Quant au refroidissement du téléphone, principalement après plusieurs heures d’utilisation, RedMagic 5G résout le problème des températures élevées avec votre système de refroidissement liquide actif, inspiré du même système utilisé par les PC les plus avancés. Pour ce faire, il combine un système de refroidissement liquide avec un dissipateur thermique turbo, maintenant toujours la température du CPU dans un état optimal.

Le nouveau Red Magic 5G est à vendre du 21 avril en deux versions, une 8 Go + 128 Go en Eclipse Black et la 12 Go + 256 Go Pulse. Le prix commence à partir de 579 euros et peuvent être achetés sur son site Web.