Le meilleur téléchargeur gratuit YouTube 2020

Nous avons testé et classé les meilleurs téléchargeurs gratuits de YouTube, ce qui facilite l’enregistrement des vidéos de YouTube dans le format de votre choix. Vous pouvez généralement choisir d’enregistrer l’intégralité du clip ou uniquement l’audio, ce qui est un excellent choix pour les clips musicaux et les podcasts vidéo.

Les téléchargeurs YouTube peuvent également être utiles dans d’autres circonstances. Si votre connexion Internet est lente, vous constaterez que la diffusion de vidéos en continu peut être pénible. Cependant, avec le bon téléchargeur, vous pouvez configurer les vidéos qui vous intéressent pour qu’elles soient téléchargées du jour au lendemain afin qu’elles soient prêtes et attendent que vous en profitiez le matin, sans bégaiement ni tampon.

Les téléchargeurs gratuits de YouTube changent constamment, mais nous mettons régulièrement à jour ce guide afin que vous puissiez être sûr de toujours recevoir des conseils à jour. Si vous êtes particulièrement intéressé à enregistrer de la musique à partir de YouTube, vous pouvez également consulter notre guide des meilleurs convertisseurs YouTube vers MP3 gratuits. Nous avons également rassemblé les meilleurs convertisseurs vidéo YouTube gratuits, si vous souhaitez lire des vidéos hors ligne sur un autre appareil, comme un téléphone ou une tablette, ainsi que les meilleurs éditeurs vidéo gratuits pour découper et recadrer vos vidéos enregistrées.

Si vous souhaitez des instructions plus détaillées, consultez notre guide complet: comment télécharger des vidéos YouTube gratuitement.

Téléchargeurs YouTube en ligne vs logiciels de bureau

Il existe de nombreux sites que vous pouvez utiliser pour télécharger des vidéos YouTube, mais nous ne les recommandons pas en raison de leurs inconvénients par rapport aux logiciels de bureau. Tout d’abord, ils sont plus lents en raison des limites du serveur distant et de votre connexion de données. Beaucoup de ces sites présentent également des publicités d’une variété NSFW ou affichent des miniatures de vidéos récemment téléchargées, ce qui peut ne pas être approprié.

Les convertisseurs vidéo en ligne ne vous donnent généralement pas beaucoup de choix (le cas échéant) sur le fichier vidéo, en termes de qualité ou de format expert. Ils ne vous permettent de télécharger qu’une seule vidéo à la fois, et vous pouvez oublier d’enregistrer des listes de lecture entières. Les vidéos 3D et 360 degrés sont également hors de question, et très peu peuvent gérer la 4K.

Le choix des éditeurs

Le téléchargement de vidéos YouTube est-il légal?

Avant d’utiliser un téléchargeur YouTube gratuit, gardez à l’esprit que l’utilisation d’applications tierces pour télécharger des vidéos est contraire aux conditions d’utilisation de YouTube, qui disent que vous ne pouvez diffuser des vidéos directement depuis ses serveurs. Le téléchargement de vidéos est également une violation potentielle du droit d’auteur, sauf si vous êtes propriétaire de la vidéo vous-même, si vous avez l’autorisation du détenteur des droits d’auteur ou si elle est dans le domaine public.

Le meilleur téléchargeur YouTube disponible actuellement est:

WinX HD Video Converter Deluxe

De tous les téléchargeurs YouTube que nous avons essayés, WinX HD Video Converter Deluxe est le plus impressionnant. Il ne se contente pas de saisir des vidéos – il peut également les convertir dans pratiquement n’importe quel format, extrait le contenu des DVD et des disques Blu-ray et vous permet de graver les vôtres. Il gère également le contenu 4K avec facilité. Ce n’est pas gratuit, contrairement au logiciel ci-dessous, mais vous ne trouverez pas d’outil plus puissant.

(Crédit d’image: OpenMedia LLC; Shutterstock)

1. Téléchargeur de vidéos 4K

Rapide, gratuit et flexible – le téléchargeur YouTube le plus polyvalent

Système opérateur: Windows, macOS, Linux

Grand choix de formats

Téléchargements des playlists

Prend en charge les vidéos 3D et 360 degrés

Aucun logiciel supplémentaire fourni

4K Video Downloader est le meilleur outil gratuit pour des téléchargements YouTube rapides et sans tracas. Il est simple à utiliser, hautement personnalisable, sans publicité et ne comprend aucun logiciel supplémentaire fourni.

Pour récupérer une vidéo (ou une liste de lecture entière, à condition qu’elle ne dépasse pas 24 vidéos), copiez simplement son URL à partir de votre navigateur Web, cliquez sur ‘Coller l’URL’ et sélectionnez un format de sortie, une qualité et un emplacement.

Il existe un grand choix de formats – vidéo et audio – y compris MP4 et MP3. Vous pouvez télécharger des légendes pour des vidéos individuelles, et il existe également un support pour les vidéos 3D et 360 degrés.

Explorer les propriétés vous permet de modifier des options telles que les téléchargements multi-flux (augmenter le nombre de flux accélérera les téléchargements, mais augmente le risque que YouTube bloque votre adresse IP) et configurer une connexion proxy.

L’achat d’une clé vous permettra de télécharger des listes de lecture plus longues et des listes de lecture avec sous-titres, et à 7,95 £ (environ 10 $ US, 15 $ AU) pour une licence à vie pour trois PC, c’est une bonne affaire, mais l’édition gratuite a tout ce que vous pourriez souhaiter.

Lisez notre critique complète: Téléchargeur de vidéos 4K

(Crédit d’image: Digiarty Software; Shutterstock)

2. WinX YouTube Downloader

Clair, puissant et bien conçu – un finaliste très proche

Système opérateur: Windows, macOS

Prend en charge plus de 30 sites vidéo

Peut télécharger une vidéo 4K

Télécharge plusieurs vidéos à la fois

Pas de support vidéo à 360 degrés

Exécutant une seconde très proche, WinX YouTube Downloader peut télécharger des vidéos à partir de tous les sites les plus populaires, y compris Facebook, Vimeo et DailyMotion. C’est très simple à utiliser. Collez simplement une URL, sélectionnez un format de sortie et un paramètre de qualité, et il sera ajouté au lot en cours.

Une fois que vous avez ajouté toutes les vidéos que vous souhaitez télécharger, cliquez simplement sur le bouton «Télécharger» et elles seront toutes traitées en même temps et enregistrées dans le dossier de destination de votre choix.

WinX YouTube Downloader peut télécharger des vidéos 4K lorsqu’elles sont disponibles et ne perd que 4K Video Downloader car il ne peut pas télécharger de vidéos 3D et 360 degrés. Si ce n’est pas un problème pour vous, ce téléchargeur gratuit de YouTube est fortement recommandé.

Lisez notre critique complète: Téléchargeur YouTube WinX

(Crédit d’image: Anvsoft Inc; Shutterstock)

3. Any Video Converter Free

Téléchargez et convertissez des vidéos et ajoutez des effets spéciaux

Système opérateur: Windows, macOS

Excellent support de format

Éditeur vidéo intégré

Aucun téléchargement par lots

Logiciels supplémentaires fournis

À première vue, Any Video Converter Free est l’un des meilleurs téléchargeurs YouTube. Le seul inconvénient est que la version gratuite de ce programme génial vous limite au téléchargement d’une seule vidéo à la fois, mais si vous recherchez une solution gratuite, c’est quelque chose que vous pouvez décider que vous êtes prêt à accepter.

Il existe de nombreux formats vidéo parmi lesquels choisir, et même un éditeur vidéo de base intégré à ce téléchargeur YouTube. Cela peut être utilisé pour recadrer une vidéo que vous téléchargez, ajouter des effets simples tels que le réglage des couleurs et ajouter du texte de superposition.

L’ensemble du processus est rapide et facile. L’interface de n’importe quel convertisseur vidéo peut ne pas plaire à tout le monde, mais c’est vraiment super! c’est un fantastique téléchargeur gratuit de YouTube à tous les autres égards. Méfiez-vous des logiciels ByteFence et Yahoo fournis pendant l’installation, et vous êtes prêt à partir.

Lisez notre critique complète: Any Video Converter Free

(Crédit d’image: DVDVideoSoft; Shutterstock)

4. Téléchargement YouTube gratuit

Capturez des vidéos sans cliquer sur un seul bouton

Système opérateur: Windows, macOS

Option de téléchargement automatique

Téléchargement par lots

Peut arrêter le PC une fois terminé

Délai de trois minutes

Il n’y a pas de prix pour deviner ce que fait le téléchargement gratuit sur YouTube. Il s’agit d’un téléchargeur YouTube gratuit très simple et très ciblé qui supprime les distractions pour bien faire le travail. Collez une URL à partir de YouTube et vous pouvez télécharger la vidéo en quelques clics – ou pas de clics du tout si vous activez l’option de téléchargement automatique.

Vous pouvez télécharger plusieurs vidéos à la fois si vous en avez besoin et vous pouvez convertir en plusieurs formats différents à la volée. Les formats disponibles dépendent de la qualité de la vidéo originale, mais AVI, MP4, iPhone / iPod et MKV devraient être disponibles dans la plupart des cas. Il est également possible de convertir en MP3 uniquement audio si vous n’avez pas besoin du métrage également.

Il n’y a qu’un seul inconvénient réel, mais c’est un gros problème – vous ne pouvez utiliser le téléchargement gratuit de YouTube que pour récupérer des clips de moins de trois minutes. Cela exclut la plupart des clips musicaux, et c’est vraiment dommage.

Lisez notre critique complète: Téléchargement YouTube gratuit

(Crédit d’image: DsNet Corp; Shutterstock)

5. aTube Catcher

Téléchargez, convertissez et fusionnez des vidéos pendant leur lecture

Système opérateur: les fenêtres

Téléchargement par lots

Convertit en formats populaires

Conversion automatique de fichiers

Adware dans l’installateur

Bien que le nom suggère qu’il ne s’agit que d’un téléchargeur YouTube, aTube Catcher peut en fait enregistrer des vidéos de la plupart des grands sites d’hébergement vidéo.

Tout d’abord, cependant, un avertissement: un adware sournois abonde lors de l’installation. Lorsque la première application vous est proposée, assurez-vous d’appuyer sur Annuler et pour la seconde, cliquez sur Refuser – vous serez alors libre de profiter d’ATube Catcher sans aucune surprise indésirable.

Les vidéos téléchargées peuvent être converties automatiquement en un certain nombre de formats populaires, vous pouvez donc les personnaliser en fonction de leur utilisation prévue, ou de tout appareil sur lequel vous avez l’intention de les regarder. Si vous cherchez à télécharger un grand nombre de vidéos, vous pouvez toutes les télécharger en une seule fois, en maximisant votre bande passante, ce qui n’est pas disponible dans tous les téléchargeurs YouTube gratuits.

Ce téléchargeur YouTube gratuit offre également de nombreux extras supplémentaires, tels que la possibilité d’enregistrer n’importe quelle vidéo à l’écran, de fusionner des vidéos et de graver des disques.

Lisez notre critique complète: aTube Catcher