Le membre le plus puissant de la Justice League pour combattre Superman

Superman est l’un des personnages les plus forts et les plus puissants de DC Comics. Cependant, il y a un membre de la Justice League qui a souvent montré qu’il était plus puissant que Supes et est sans doute le membre le plus fort de l’équipe: Doctor Fate. Le destin éliminera Superman dans de nouveaux aperçus passionnants pour Superman # 24.

Doctor Fate est l’un des plus anciens super-héros existants, apparaissant pour la première fois dans More Fun Comics # 55 en 1940 avant la naissance de DC Comics. Le port du casque du destin, qui était à l’origine porté par Nabu le Sage, confère à son porteur des pouvoirs magiques extraordinaires et puissants, qui confèrent à peu près toutes les capacités imaginables. Avec le grand pouvoir vient un manque de contrôle, car ceux qui portent le casque sont généralement consommés et corrompus en devenant Docteur Fate. Dans un récent arc sombre de la Justice League, Nabu prend le contrôle du casque et fait des ravages, mais est finalement abattu et Khalid Nassour (le plus jeune docteur Fate) passe un accord pour le contrôle. Doctor Fate de Nassour apparaîtra dans les prochaines pages de Superman.

Doctor Fate peut être vu utiliser sa magie pour contrôler Superman dans la couverture d’Ivan Reis pour Superman # 24 par Brian Michael Bendis et Reis. Bien que les sollicitations n’aient pas donné un synopsis complet du numéro 24, l’aperçu du numéro 23 de Bendis et Kevin Maguire révèle que Doctor Fate aidera son allié de la Justice League à lutter contre les lancers de magie. L’aperçu dit que les gens de la vie de Superman craignent qu’il ait été influencé d’une manière ou d’une autre pour prendre la décision de révéler sa véritable identité au public. On dit également que Superman devient de plus en plus vulnérable à la magie. Pour lutter contre la menace de magie influençant Clark Kent, le docteur Fate fera une visite à domicile pour le consulter. Étant donné la bataille entre Fate et Superman sur la couverture du numéro 24, il est prudent de supposer que Superman a du mal à gérer les influences mystiques potentielles car Fate utilisera sa propre magie pour le garder sous contrôle.

Découvrez la couverture de Reis pour Superman # 24 suivie de la sollicitation pour le numéro 23.

Superman # 23Écrit par Brian Michael BendisArt par Kevin MaguireCover Art par Kevin MaguireCover Art pour Superman # 24 par Ivan Reis. D’autant plus inquiétant que Superman a été très sensible au mysticisme. Toute cette folie pourrait-elle être liée à la magie? Il est temps d’appeler le médecin … Dr Fate! Dans les librairies de bandes dessinées le 13 mai 2020. Il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour le numéro 24.

