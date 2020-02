Le membre socialiste du conseil municipal de Seattle introduit une nouvelle «taxe amazonienne» pour lever 300 millions de dollars par an pour des logements sociaux abordables – .

La membre du conseil municipal de Seattle, Kshama Sawant, dans son bureau de l’hôtel de ville après avoir été réélue en novembre 2019. (. Photo / Monica Nickelsburg)

La facture fiscale d’Amazon est devenue un paratonnerre dans un débat national sur les inégalités économiques et Seattle est en première ligne. Une nouvelle proposition ambitieuse du membre du conseil municipal de Seattle, Kshama Sawant – un adversaire vocal d’Amazonie – soulève les enjeux.

Sawant, la socialiste à la tête de la campagne sans ambiguïté intitulée «Tax Amazon», a dévoilé son plan mercredi lors d’une conférence de presse à l’hôtel de ville de Seattle. Il mettrait en œuvre une taxe de 1,7% sur la masse salariale des 825 plus grandes entreprises de Seattle. La taxe s’applique aux 3% des entreprises les plus importantes, en fonction de leurs dépenses salariales, a déclaré Sawant. Il exempterait les organismes sans but lucratif, les coopératives, les épiceries et les employeurs gouvernementaux et éducatifs. Sawant estime qu’il permettrait de lever 300 millions de dollars annuellement pour des logements sociaux abordables et des objectifs environnementaux.

La proposition, qui n’a pas encore été rédigée, complique un plan de taxation des salaires des grandes entreprises au niveau du comté pour financer le logement et les services aux sans-abri. Cette proposition a le soutien d’Amazon, de Microsoft et d’autres entreprises, ainsi que du maire de Seattle, Jenny Durkan.

À la base de ces deux propositions se trouve un besoin urgent de s’attaquer à la crise de la pénurie de logements et des sans-abri qui a dérouté les responsables de la région de Seattle pendant des années. Les pénuries de logements affectent les communautés à travers le pays, de manière aiguë dans les centres technologiques comme Seattle et San Francisco. Dans ces villes, les prix des maisons d’entrée de gamme ont augmenté de plus de 75% depuis 2012.

La crise du logement a poussé les politiciens de gauche à travers le pays à réclamer de nouvelles sources de financement public. Seattle, célèbre libéral, mène la charge, avec son fonctionnaire le plus à gauche à l’avant-garde. Sawant prévoit une approche à plusieurs volets pour sa campagne Tax Amazon, y compris la promotion d’une initiative de vote qui porterait la question aux électeurs. Cette partie du plan pourrait être en violation des règles d’éthique, rapporte le blog d’actualités de Seattle SCC Insight.

“Nous soutenons tous les efforts pour augmenter les revenus progressifs des grandes entreprises pour le logement et les services abordables”, a déclaré Sawant lors de la conférence de presse. “Nous sommes ici après avoir passé plus de deux ans à nous battre pour une version de la taxe amazonienne, afin de taxer les grandes entreprises pour commencer à faire face à cette crise.”

Le membre du conseil municipal de Seattle, Kshama Sawant, proteste contre les dépenses des entreprises lors des élections de Seattle au siège d’Amazon en 2019 (. Photo / Monica Nickelsburg)

Ce combat a commencé il y a deux ans avec une taxe par employé sur les entreprises les plus rentables de Seattle. La soi-disant taxe d’entrée a été adoptée à l’unanimité en 2018, mais le conseil municipal de Seattle l’a abrogée moins d’un mois plus tard, face à une opposition agressive de la part du monde des affaires.

De nombreux opposants à la taxe d’entrée, dont Amazon, ont déclaré qu’ils préféreraient une approche régionale de la crise. Leur souhait s’est concrétisé cette année sous la forme d’un projet de loi qui permettrait au comté de King – domicile de Seattle et d’autres villes – de taxer la masse salariale des grandes et moyennes entreprises. Cette taxe rapporterait environ 121 millions de dollars par an, selon le bureau de Durkan.

Les législateurs débattent de l’opportunité d’inclure ou non une disposition dans le projet de loi qui empêcherait des villes comme Seattle d’adopter leurs propres mesures. Beaucoup de gens d’affaires préféreraient une préemption dans la législation finale pour bloquer des propositions comme celle de Sawant.

“Nous sommes absolument opposés à la prétendue préemption”, a déclaré Sawant. «Nous sommes opposés à la tentative de créer un abri fiscal pour Amazon et d’autres grandes entreprises dont ils parlent en ce moment. Car si cela se produit, nous ne pourrons pas avancer ce que nous avons proposé aujourd’hui. »

La proposition de Sawant consacrerait 75% des nouveaux fonds à la construction de 8 000 logements abordables contrôlés par le gouvernement au cours des 10 prochaines années. Les 25% restants aideraient à convertir 47 000 maisons existantes en électricité dans le cadre du programme environnemental de Savant.

Le montant de la taxe est basé sur un rapport de McKinsey & Company qui estime qu’il en coûterait au comté de King entre 450 millions et 1 milliard de dollars chaque année pour la prochaine décennie pour mettre fin à la crise des sans-abri.