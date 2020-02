Le merveilleux port de commutation 101 taquiné à nouveau

Platinum Games pourrait encore taquiner quelque chose à voir avec The Wonderful 101. Les fans réclament depuis quelque temps une suite ou un port Switch de la Wii U exclusive, et ils pourraient bien obtenir leur souhait assez tôt.

Dans un tweet récent, le studio a posté une photo du directeur du jeu Hideki Kamiya assis à son bureau. C’est une photo assez anodine, mais si vous regardez attentivement son écran, vous verrez que l’heure affichée est 1h01. Inévitablement, cela suffit pour faire vibrer les fans. Factor in the Switch assis sur son bureau et les rumeurs d’un port ont de nouveau été envoyées en overdrive.

Ce n’est pas la première fois que Platinum dévoile un port Wonderful 101 Switch, bien sûr. En 2017, la société a tweeté une photo des héros du jeu avec Joy-Cons à la main. Dans des nouvelles plus concrètes, Kamiya et le producteur en chef Atsushi Inaba ont déclaré en 2018 que Platinum négociait avec Nintendo pour une éventuelle sortie de Switch. Inaba a déjà exprimé le souhait d’amener The Wonderful 101 sur Switch, plaisantant dans une interview avec Famitsu que le jeu n’était joué que par 13 personnes dans le monde sur Wii U.

Il n’est pas surprenant que Platinum veuille donner au jeu d’action une seconde chance de trouver un public. Le Wonderful 101 a obtenu un score de 8/10 dans la critique de GameSpot, avec Martin Gaston, “C’est un jeu ambitieux, drôle et inventif qui tient à impressionner mais qui est un peu scrappy dans sa présentation, rempli d’idées mais qui est légèrement confus quant à la façon d’exprimer tout son abondante créativité. Ce n’est peut-être pas l’application de la Wii U, mais c’est un coup de feu dont nous avons grand besoin. “

Espérons que nous entendrons bientôt quelque chose d’officiel au lieu de plus de taquineries.

