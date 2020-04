Le Mexique lance une application d’autodiagnostic du coronavirus sur iOS

Le Gouvernement du mexique et le ministère de la Santé a lancé le application officielle de COVID-19 pour iOS. Quelques jours après son arrivée sur Android, la version pour les appareils Apple peut désormais être installée gratuitement depuis l’App Store et offre un accès direct au téléphone de soins de santé épidémiologiquesainsi que d’autres outils d’aide.

L’application COVID-19MX a un outil d’autodiagnostic dans laquelle on nous pose des questions pour savoir si nous avons été proches d’une personne présentant des symptômes de coronavirus. Après y avoir répondu, nous devrions remplissez un formulaire avec nos données et nous recevrons des recommandations d’action.

La section Emplacements comprend un liste des établissements de santé à proximité et par état. Pour accéder au premier, il est nécessaire d’autoriser l’accès à l’emplacement sur le mobile. Une section a également été ajoutée avec foire aux questions, conseils et actualités. Ce dernier renvoie aux rapports quotidiens proposés par le ministère de la Santé lors de ses conférences à 19h00.

En termes de fonctionnalité la version iOS ne diffère pas beaucoup d’Android, les deux offrent les mêmes sections et la même distribution d’informations, bien que le menu principal sur les appareils Apple est beaucoup plus lisible que sur Android. Lors de l’ouverture de la demande, nous recevrons toujours le message que le ministère de la Santé a partagé pendant des semaines: Restez à la maison!

L’application est compatible avec iPhone, iPad et iPod touch avec iOS 9.0 ou supérieur. Un détail important est que si vous avez un iPhone SE la navigation est moins intuitive car il semble avoir été conçu pour des écrans de 4,7 pouces ou plus. Pour le télécharger, recherchez simplement “COVID-19MX“dans l’App Store ou accédez directement à partir de ce lien.

Un outil qui éviterait la saturation dans les hôpitaux

Le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell, a estimé que cette application est un outil utile pour fournir des conseils sur les symptômes des coronavirus et évite la saturation dans les hôpitaux, permettant aux groupes à risque d’avoir la priorité dans les soins médicaux.

L’application et le système SMS ainsi que le numéro de téléphone 800 sont des options que le gouvernement utilise pour suivre les personnes soupçonnées de symptômes.

Le décompte officiel des points positifs au 6 avril est 2439 cas confirmés, 125 décès et 6295 suspects. Le nombre total de personnes étudiées est de 20 475, un chiffre que certains jugent insuffisant et fait l’objet de discussions lors de conférences de presse et de certains gouverneurs qui demandent l’accès à davantage de tests de dépistage.

