Le microscope électronique Mochii de Voxa s’envolera pour la station spatiale – .

Le PDG de Voxa, Chris Own, se dresse au milieu d’un salon transformé en atelier de construction et de test de microscopes électroniques. (Photo . / Alan Boyle)

SHORELINE, Washington – Exécuter une startup à partir de votre garage peut sembler un cliché technologique, mais pour Chris Own, PDG de Voxa, c’est la routine.

Ce qui n’est pas routinier, ce sont les microscopes électroniques de la taille d’une boîte à pain qui sont assis dans le garage de Own et dans le salon qui ont été transformés en atelier. Ce week-end, l’un de ces microscopes devrait être lancé sur la Station spatiale internationale.

Le microscope Mochii de Voxa fait partie des charges utiles scientifiques qui doivent entrer en orbite à l’intérieur de la capsule cargo Cygnus de Northrop Grumman dès dimanche, dans le cadre d’une mission de ravitaillement sans équipage lancée à partir du port spatial régional de la région médio-atlantique au Wallops Flight Facility de la NASA sur la côte de Virginie .

“La charge utile elle-même est une expérience”, a déclaré Own à . au domicile familial de Shoreline. “C’est la première fois qu’un microscope électronique – un instrument de ce type de complexité dans un si petit facteur de forme pratique – est utilisé.”

Les microscopes électroniques tirent des faisceaux d’électrons accélérés pour cartographier la structure d’un échantillon à l’échelle nanométrique, ou analyser la composition élémentaire de cet échantillon point par point. Ce sont des instruments standard, quoique coûteux, que l’on trouve dans les laboratoires du monde entier.

Mais pas dans l’espace.

Aujourd’hui, des échantillons de l’espace doivent être acheminés vers la Terre pour être analysés à l’aide de microscopes électroniques. Ce fut le cas, par exemple, lorsque des ingénieurs tentaient de comprendre ce qui n’allait pas lorsque l’eau s’est accumulée dans la combinaison spatiale de l’astronaute italien Luca Parmitano, le noyant presque lors d’une sortie dans l’espace en 2013. L’analyse microscopique des échantillons de la combinaison a déterminé que de minuscules morceaux de du silicate d’aluminium s’était accumulé dans un séparateur de pompe à ventilateur interne.

Le fait d’avoir un microscope électronique à bord de la station – et de le brancher pour un accès à distance afin que les experts terrestres puissent examiner les données – simplifierait ces détections. Cela pourrait également ouvrir de nouvelles frontières dans les sciences et l’ingénierie spatiales, telles que la surveillance de la qualité de l’air de la station spatiale, l’analyse d’échantillons biologiques, le contrôle de qualité sur place pour les matériaux avancés ou les cristaux de protéines fabriqués sur la station spatiale et l’utilisation de ressources sur la lune et sur Mars.

“Je m’attends à ce qu’il y ait de nouvelles applications auxquelles nous n’avons même pas pensé, comme nous n’aurions jamais pensé que ce serait un produit efficace dans l’espace”, a déclaré Own.

La Volkswagen des microscopes électroniques

Le propriétaire n’a pas commencé à vouloir envoyer des gadgets dans l’espace. Il avait un objectif plus terre-à-terre en tête: créer un petit microscope électronique bon marché pour les masses. “C’est en quelque sorte l’appareil Volkswagen pour l’homme du monde”, a déclaré Own.

Pour retracer la genèse de Voxa, il faut remonter à plus d’une décennie, à l’époque où Own travaillait comme ingénieur et concepteur d’instruments dans des entreprises qui produisaient des systèmes de microscopie électronique à hautes performances. Ces systèmes haut de gamme se vendaient généralement 1 million de dollars ou plus.

«C’était vraiment cool de travailler à la fine pointe du domaine et de repousser les limites de la technologie là-bas», a rappelé Own. «Mais en même temps, nous en vendions peut-être deux ou trois par an. … C’est resté une technologie enfermée dans le laboratoire. Alors j’ai pensé, et si nous prenions une partie de cela et le donnions à tout le monde? »

C’est ce qui a conduit Own à créer Voxa en 2012. Le premier produit était une gamme de microscopes électroniques à transmission moins chers et plus rapides que Voxa a fabriqués pour l’Allen Institute of Brain Science. «Nous avons d’abord commencé là-bas et nous avons dit:« Et si nous en fabriquions 5 000 et les plaçions tous dans une salle de serveurs et analysions la cervelle toute la journée », a déclaré M. Own. “Nous avons donc fait cela en quelque sorte.”

Nous ne coupons pas! Maintenant, pour prendre quelques (millions) de photos… pic.twitter.com/kKIAgLCdey

– Dan Bumbarger (@DanBumbarger) 9 août 2019

Au fil du temps, l’équipe Voxa a pu réduire et miniaturiser encore plus les composants, au point que tout pouvait rentrer dans la proverbiale boîte à pain. Une grande partie du travail a été effectuée au domicile de Own, qui sert également de siège social à Voxa. La fabrication de matériel a été réalisée en partenariat avec des fournisseurs, dont certains servent d’autres clients sur le marché aérospatial de la région de Seattle.

Le microscope électronique à balayage de Voxa, ou SEM, a reçu un nom savoureux: Mochii.

“Mochii est un délicieux dessert japonais, et est également mignon, petit et sucré, ce qui représente parfaitement la vision de notre minuscule petit SEM”, a déclaré Own. “C’est l’opposé des grands produits de l’industrie de la microscopie électronique, avec des noms comme Titan, Sigma et Quanta, qui ont besoin d’installations spécialisées et coûtent des millions de dollars.”

Faire la connexion spatiale

La connexion spatiale est entrée en scène en 2015, lorsque Own a assisté à une conférence sur la microscopie et a contacté des scientifiques de la NASA

“Après de nombreuses discussions avec la NASA, nous avons réalisé qu’il y avait d’énormes avantages à avoir cette capacité – comme une capacité de lecture ou une capacité d’analyse élémentaire – en orbite terrestre basse”, a déclaré M. Own.

Voxa a remporté des contrats totalisant environ 461 000 $ de la NASA pour soutenir le développement ultérieur du microscope Mochii pour une utilisation dans l’espace. En juin dernier, l’appareil a été testé lors d’une mission de recherche sous-marine menée par la NASA. Cela a ouvert la voie à un Mochii en état de voler pour prendre sa place à bord du cargo Cygnus, qui devait partir ce week-end.

“Nous allions réellement aller avec SpaceX, mais nous étions en avance, ce qui est vraiment bien”, a déclaré Own.

Une autre chose intéressante à propos de Mochii est la fonction de téléopération, qui permettra aux chercheurs de diriger le microscope spatial à partir de laboratoires terrestres via une connexion en ligne sécurisée.

Plusieurs chercheurs peuvent regarder la même image simultanément et ajouter des pointeurs et des annotations qui sont partagés avec le reste du groupe en temps réel.

Pour minimiser le temps que les astronautes occupés doivent passer à entretenir la machine, Mochii est conçu pour rendre le remplacement des composants usés aussi simple que le remplacement de la cartouche d’encre sur une imprimante.

Voxa prévoit de vendre des systèmes de microscope Mochii à des utilisateurs terrestres pour environ 65 000 $ chacun. Et si l’instrument spatial passe ses tests orbitaux, cela pourrait ouvrir un tout nouveau marché pour la société nationale de Own.

“Les clients potentiels qui souhaitent profiter de Mochii pour la science et l’ingénierie de la microgravité sur l’ISS devraient contacter Voxa”, a déclaré Own dans un e-mail.

En bref, Voxa vise à transformer la microscopie électronique basée sur l’espace en un service de cloud computing, où le serveur se trouve juste au-dessus des nuages.