Le Microsoft Store ne dispose plus de l’application Facebook

Microsoft Store, la boutique d’applications Microsoft pour Windows, était une bonne idée. Et je pense qu’il est important de partir de cette base parce que, sans partir de cette prémisse, vous pouvez tirer des conclusions erronées. Aujourd’hui, nous savons que Facebook Vous avez décidé d’en supprimer votre application Windows. Si vous accédez au magasin, vous verrez qu’il n’est plus disponible, et ceux qui en étaient les utilisateurs ont reçu un e-mail les informant de cette situation. Voici le texte du message:

Puisque vous utilisez l’application de bureau Facebook pour Windows, nous voulions nous assurer que vous êtes au courant cette application cessera de fonctionner le vendredi 28 février 2020. Vous pouvez toujours accéder à tous vos amis et à vos fonctionnalités Facebook préférées en vous connectant via votre navigateur sur www.facebook.com.

Pour une expérience optimale, assurez-vous que vous utilisez la version la plus récente de nos navigateurs pris en charge, y compris le nouveau Microsoft Edge.

Vous pouvez toujours accéder à Messenger via le site Web de Facebook ou en vous connectant via votre navigateur sur www.messenger.com. Si vous préférez une application de bureau pour vos conversations, essayez le nouveau Messenger pour Windows que vous pouvez télécharger maintenant dans le Microsoft Store.

Merci d’utiliser l’application de bureau Facebook pour Windows,

L’équipe Facebook

En résumé, la société de réseau social informe les utilisateurs qui ont téléchargé l’application Microsoft Store qu’elle cessera de fonctionner immédiatement (depuis le 28 février, et propose, comme alternative, d’accéder au service directement depuis le site Web, en utilisant les versions les plus récentes des principaux navigateurs, et peut-être, comme note pour éviter les hypothèses selon lesquelles la mesure est due à une mauvaise relation avec Microsoft, ils mentionnent explicitement Microsoft Edge, l’évolution de Internet Explorer.

Il y a quelques mois, nous avons déjà vécu un autre creux important, celui de Plex, ainsi que l’arrivée “robuste” d’applications telles que celles incluses dans LibreOffice. Il est clair que les plans de Redmond avec Microsoft Store ne sont pas respectés. Mais, bien sûr, vous devez garder à l’esprit que le service est né inspiré des app stores de Android e iOSainsi que dans le App Store MacOS X. Et les contextes sont très différents, bien que le concept soit le même. Ainsi, faire semblant de reproduire son succès en suivant son même modèle semble, bien sûr, une erreur.

Et, dans le cas des appareils, les magasins d’applications sont pratiquement le seul moyen d’obtenir des applications. Et bien que ce ne soit pas le cas avec MacOS, il ne fait aucun doute qu’il y a moins de canaux pour obtenir des logiciels pour Mac que pour Windows. Et, vu avec perspective, il semble que Redmond ait sous-estimé les concurrents du Microsoft Store, ce qui fait des ravages.

Il ne semble pas, à ce jour, que la situation des services soit critique, et il y a encore de la place pour essayer de “la réinventer”. Cependant, si vous suivez le même chemin, le bon sens suggère que la situation ne fera qu’empirer. Et, le moment venu, il ne reste qu’une chose à faire: éteindre les lumières et fermer.

Via: Aggiornamenti Lumia