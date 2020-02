Le Microsoft Surface Duo serait mis en vente en été

Microsoft pourrait faire avancer le lancement du Surface Duo, son appareil mobile à deux écrans annoncé en octobre dernier. La date initiale de vente du Duo était cependant prévue pour fin 2020, le matériel et les logiciels seraient terminés donc la société ajusterait les derniers détails avant sa vente cet été.

Ce qui précède découle d’un rapport de Windows Central, à qui une source proche a confié que le Surface Duo C’est au dernier stade de développement. Microsoft travaille sur la personnalisation d’Android 10 et l’expérience utilisateur, dans le but d’avril de terminer le processus.

L’entreprise lancerait le terminal en quantités limitées, en se concentrant sur les développeurs et les passionnés. En cas de confirmation, Microsoft tenterait une nouvelle fois sa chance dans le domaine du mobile, bien que cette fois avec un système d’exploitation dominant et un concept de dispositif pliant qui s’éloigne des propositions de Samsung, Huawei et Motorola.

En termes de spécifications, le Surface Duo dispose de deux écrans de 5,6 pouces reliés par une charnière qui leur permet de pivoter à 360 degrés. A l’intérieur j’aurais une puce Snapdragon 855, 6 Go de RAM et 64 Go de stockage dans sa configuration de base.

Surface Duo se concentrera sur la productivité

Microsoft voit sur le Surface Duo un appareil mobile pour exécuter des tâches de productivité. Panos Panay lui-même a dit que dans ce domaine, les terminaux actuels ont leurs limites. La possibilité d’utiliser un deuxième écran comme support ou de l’étendre aux deux est possible grâce à Extended Canvas, une caractéristique clé de ce smartphone.

Pour le moment prix et disponibilité inconnus du Surface Duo. Un point intéressant mentionné dans le rapport d’origine est que ce mobile n’aura pas accès à la 5G, l’une des raisons pour lesquelles Microsoft ferait avancer son lancement à l’été et cela l’empêcherait d’être considéré comme un téléphone “obsolète” par rapport au reste des téléphones mobiles qui prendront en charge la 5G fin 2020.

La preuves les plus récentes que le Surface Duo est presque prêt à être déployé est une vidéo a attrapé un utilisateur dans le métro de Vancouver. Ici, vous pouvez voir les différentes façons dont nous pouvons utiliser l’écran dans le prochain terminal Microsoft.

