Le ministère de la Défense veut «reconsidérer» l’octroi à Microsoft d’un contrat JEDI de 10 milliards de dollars – .

De nouveaux dossiers judiciaires révèlent que le ministère de la Défense «souhaite reconsidérer» sa décision d’attribuer à Microsoft le contrat convoité de 10 milliards de dollars pour une infrastructure de défense d’entreprise commune.

Le dernier développement juridique fait partie de la protestation d’Amazon contre le prestigieux accord de cloud computing, connu sous le nom de JEDI. Amazon Web Services a poursuivi le gouvernement fédéral après que Microsoft est devenu le gagnant surprise du contrat JEDI l’année dernière.

Dans le nouveau dossier, une requête pour renvoi volontaire, le DoD a déclaré qu’il «souhaite reconsidérer sa décision d’attribution en réponse aux autres défis techniques présentés par AWS». Le DoD demande 120 jours pour évaluer la question. Il souhaite examiner spécifiquement un problème lié aux «offres de marché en ligne».

“Nous sommes heureux que le DoD ait reconnu les problèmes” substantiels et légitimes “qui ont affecté la décision d’attribution du JEDI, et que des mesures correctives soient nécessaires”, a déclaré un porte-parole d’AWS dans un communiqué. «Nous attendons avec impatience des mesures correctives complètes, justes et efficaces qui isolent pleinement la réévaluation de l’influence politique et corrigent les nombreux problèmes affectant la sentence initiale défectueuse.»

Amazon a affirmé que l’animosité personnelle du président Donald Trump envers Amazon avait indûment influencé le résultat du concours JEDI.

Un juge fédéral a émis une injonction préliminaire le mois dernier empêchant Microsoft et le Pentagone de poursuivre les travaux sur le contrat en attendant l’issue de la contestation judiciaire d’Amazon. Amazon allègue que la «solution de stockage non conforme» de Microsoft a permis à son rival d’offrir un prix artificiellement bas pour la capacité, conduisant à un avantage déloyal.

“Nous pensons que le ministère de la Défense a pris la bonne décision lors de l’attribution du contrat”, a déclaré le porte-parole de Microsoft, Frank Shaw, dans un communiqué. «Cependant, nous appuyons leur décision de reconsidérer un petit nombre de facteurs, car il s’agit probablement du moyen le plus rapide de résoudre tous les problèmes et de fournir rapidement la technologie moderne nécessaire aux gens de nos forces armées. Tout au long de ce processus, nous nous sommes concentrés sur l’écoute des besoins du DoD, la livraison du meilleur produit et la vérification que rien de ce que nous avons fait n’a retardé le processus d’approvisionnement. Nous n’allons pas changer cette approche maintenant.

«Sur deux ans, le DoD a examiné des dizaines de facteurs et sous-facteurs et a trouvé Microsoft égal ou supérieur à AWS sur chaque facteur. Nous restons convaincus que la proposition de Microsoft était technologiquement supérieure, continue d’offrir la meilleure valeur et est le bon choix pour le DoD. “

Le contrat JEDI implique la refonte de l’infrastructure technologique du DoD, permettant à différentes branches de l’armée de partager des informations sensibles dans le cloud, tout en incorporant la technologie de l’intelligence artificielle. Amazon a été considéré comme un favori pour remporter le contrat, qui a attiré d’autres soumissionnaires, notamment Oracle, IBM et Google.

