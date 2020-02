Le MIT annonce la création d’une électrode pour améliorer la stabilité des batteries à semi-conducteurs

Une équipe de chercheurs du MIT a annoncé la création d’un nouvelle électrode cela devrait permettre la création de batteries à semi-conducteurs plus stables.

Pour y parvenir, les chercheurs ont réussi à utiliser un lithium métal pur comme anode de la batterie, ce qui fait partie d’un concept qui vise à développer des batteries à semi-conducteurs. Ce concept a éliminé le liquide ou gel polymère utilisé comme électrolyte entre deux électrodes à l’intérieur de la batterie, ce qui permet aux ions lithium de se déplacer d’un côté à l’autre pendant les cycles de charge et de décharge dans les batteries actuelles.

Les scientifiques du MIT ont déclaré qu’une batterie complètement solide serait plus sûre que les électrolytes liquides, car ceux-ci ont une volatilité élevée et ont été la source d’explosions dans les batteries au lithium dans le passé. En fait, ces dernières années, de nombreux cas d’appareils ont commencé à brûler à partir d’une batterie.

L’un des plus grands défis pour Les batteries à l’état solide sont que lorsque les atomes sont chargés, ils s’accumulent à l’intérieur du lithium métallique, ce qui le fait se dilater avec la charge et se contracter avec la décharge. Ce changement de forme de la batterie empêche les éléments solides de maintenir un contact constant et a tendance à provoquer la rupture ou le détachement de l’électrolyte solide.

Un autre défi est qu’aucun des électrolytes solides proposés jusqu’à présent n’est vraiment stable au contact du lithium métallique, ce qui le fait se dégrader avec le temps. Pour corriger cela, les chercheurs du MIT ont utilisé deux classes supplémentaires de solides appelés «conducteurs mixtes ioniques-électroniques» (MIEC) et «isolateurs lithium-ion et électrons» (ELI), tous deux chimiquement stables au contact de la lithium métal

Pour atteindre la stabilité mentionnée au paragraphe précédent, les scientifiques ont développé une nanoarchitecture 3D à travers un ensemble de tubes MIEC en forme de nid d’abeilles hexagonaux, partiellement infusés avec du lithium métallique solide pour former l’électrode de la batterie et avec un espace supplémentaire dans chaque tube. À mesure que le lithium se dilate pendant la charge, il s’écoule dans les espaces vides, soulageant ainsi la pression d’expansion. De son côté, ELI est utilisé comme “liant mécanique crucial” entre les parois du MIEC et la couche d’électrolyte solide.

Comme nous l’avons dit à d’autres occasions, l’amélioration des batteries est devenue l’un des grands défis du XXIe siècle, non seulement en termes de stabilité, mais aussi d’autonomie. Nous saisissons cette occasion pour nous rappeler que le mois dernier, certains chercheurs de l’Université de Monash ont réussi à créer les batteries au sulfure de lithium (Li-S) les plus efficaces à ce jour, qui promettent également d’être bon marché à fabriquer.