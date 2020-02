Le Mobile World Congress 2020 a été annulé, c’est pourquoi

Il y a quelque temps, des nouvelles sont arrivées qui ont littéralement choqué le monde de la technologie. la Mobile World Congress 2020 qui devait se tenir à Barcelone du 24 au 27 février a été annulé.

Il y a quelques jours, de grands géants ont fait savoir qu’ils ne seraient pas présents à cause de la peur du redoutable coronavirus, qui a déjà fait plus de 1 000 morts et des centaines de personnes infectées. Voyons les détails.

Le Mobile World Congress 2020 n’aura pas lieu

Après un réunion extraordinaire, la GSM Association a décidé que le Mobile World Congress 2020 ne se tiendra pas. Voici son déclaration: “Tenant dûment compte de l’environnement sûr et sain de Barcelone et du pays hôte aujourd’hui, la GSMA a annulé le MWC Barcelona 2020 car les préoccupations mondiales concernant l’épidémie de coronavirus, les problèmes de voyage et d’autres circonstances rendent impossible La GSMA organise l’événement ».

Et il a ajouté: «Les parties de la ville hôte respectent et comprennent cette décision. La GSMA et les parties de la ville hôte continueront de travailler à l’unisson et de se soutenir mutuellement pour le MWC Barcelona 2021 et les éditions futures. Nos sympathies sont en ce moment pour ceux qui sont touchés en Chine et partout dans le monde. “

Du moment LG a d’abord déserté la conférence, une série de grandes entreprises ont suivi la vague par crainte du coronavirus, qui, je vous le rappelle, a déjà fait 1000 morts et plus de 42 mille infectés. En plus de LG, Amazon, Facebook, Sony, Ericsson, Vivo et de nombreuses autres entreprises du secteur ont également annoncé leur absence. Nous devons juste attendre l’année prochaine.