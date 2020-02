Le Mobile World Congress 2020 a été annulé en raison de problèmes de coronavirus

Après que plusieurs des plus grandes entreprises ayant participé au salon se soient retirées la semaine dernière en raison de préoccupations concernant l’épidémie de coronavirus, la GSMA a annoncé que le Mobile World Congress 2020 était officiellement annulé…

Dans une déclaration envoyée par courriel à Bloomberg et au Financial Times, le PDG de la GSMA, John Hoffman, a déclaré que l’épidémie a rendu «impossible» la tenue de l’événement.

“Les préoccupations mondiales concernant l’épidémie de coronavirus, les problèmes de voyage et d’autres circonstances, empêchent la GSMA de tenir l’événement”, a-t-il déclaré.

Amazon, Ericsson, Intel, LG, MediaTek, Nvidia, Sony, Vivo, Facebook, AT&T, Telus et Nokia étaient entre autres parmi les sociétés qui avaient déjà confirmé leur absence.

Mise à jour: Voici la déclaration officielle de la GSMA:

Depuis la première édition du Mobile World Congress à Barcelone en 2006, la GSMA a réuni l’industrie, les gouvernements, les ministres, les décideurs, les opérateurs et les leaders de l’industrie à travers l’écosystème plus large.

Compte tenu de l’environnement sûr et sain à Barcelone et dans le pays hôte aujourd’hui, la GSMA a annulé le MWC Barcelona 2020 parce que la préoccupation mondiale concernant l’épidémie de coronavirus, les problèmes de voyage et d’autres circonstances, empêchent la GSMA de tenir l’événement.

Les Parties de la ville hôte respectent et comprennent cette décision.

La GSMA et les parties de la ville hôte continueront de travailler à l’unisson et de se soutenir mutuellement pour le MWC Barcelona 2021 et les éditions futures.

Nos sympathies en ce moment vont aux personnes affectées en Chine et partout dans le monde.

