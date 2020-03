le mode de transcription est désormais disponible sur Android

Selon The Verge, la fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs androïde d’ici la fin de cette semaine. Au lancement, il y a un support pour huit langues: Anglais, français, allemand, hindi, portugais, russe, espagnol et thaï. De plus, l’application peut les traduire librement parmi eux.

Google Translate met à jour la fonction déjà partiellement présente sur les téléphones Pixel. Il peut arriver sur iOS, mais pas pour l’instant

Une fois mis à jour vers la dernière version de Translate, vous pouvez utiliser l’outil en touchant l’icône de transcription à droite de l’interface. Vous devrez ensuite sélectionner une langue source et cible. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité pour traduire et transcrire des discours et des leçons. Vous aurez également besoin d’une connexion Internet pour profiter de cette fonctionnalité car elle est basée sur les unités de traitement Tensor (TPU) de Google.

Si tout cela vous semble familier, c’est parce que le mode est basé sur la fonction de transcription en temps réel intégrée par Google dans l’application Recorder disponible sur ses téléphones pixel. Un porte-parole de Google a déclaré à The Verge qu’une partie de l’application “n’était plus adaptée à l’écoute d’une discussion traduite lors d’une conférence, d’un cours ou d’une vidéo de leçon”, c’est pourquoi nous obtenons ce nouveau mode.

Si vous voulez essayer la nouvelle astuce Translate sur iOS, vous devrez peut-être attendre un peu. La fonctionnalité est actuellement exclusive aux appareils Android, bien que Google ait annoncé son intention de l’intégrer à iOS à l’avenir.