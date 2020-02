le mode environnemental arrive sur les téléphones OnePlus

Si vous avez un téléphone OnePlus, vous pourrez bientôt contrôler vos lumières intelligentes ou contrôler la lecture de musique via une interface qui apparaît lorsque vous la connectez. En effet, le mode environnemental basé sur Assistant Google de androïde a commencé à être mis en œuvre sur les appareils de la marque, en particulier tous les modèles OnePlus 3 et plus récent. Le mode ambiant, qui occupe l’écran pendant que le téléphone est en charge, simplifie l’exécution de diverses tâches sans avoir à déverrouiller le téléphone et démarrer les applications.

Augmentez votre productivité avec une expérience proactive de Google Assistant gracieuseté du @ Ambient Mode d’Android, désormais disponible sur #OxygenOS.

En savoir plus 👉 https://t.co/QchAW8OaEc pic.twitter.com/wS69CrrW1R

– OnePlus (@oneplus) 11 février 2020

Assistant Google: ce que vous pouvez faire avec le mode environnemental connecté aux smartphones Oneplus

Il vous permet d’afficher les commandes des appareils intelligents et de la lecture de musique. Il vous permet également de régler l’alarme, ainsi que nous pouvons voir votre horaire et votre heure. L’écran du mode environnement peut également afficher une présentation de Google Photos, transformant essentiellement votre téléphone en un cadre photo numérique.

Un membre du personnel de OnePlus a annoncé le lancement de la fonctionnalité sur le forum de l’entreprise. Il a conseillé aux utilisateurs de connecter leurs appareils, de cliquer sur la notification qui s’ouvre et de suivre les instructions pour la configurer. Vous pouvez également accéder aux paramètres de l’application Google> Assistant> Appareils (téléphone) pour l’activer. Gardez à l’esprit que cela peut prendre une semaine à tous les utilisateurs OnePlus pour accéder à la fonctionnalité. Alors, continuez à vérifier s’il n’est pas encore activé pour vous.