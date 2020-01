Le mode sombre de Facebook sur Android commence à apparaître pour certains (mise à jour: test pour plus d’utilisateurs)

Alors que de plus en plus d’applications ajoutent un thème sombre, certaines valeurs aberrantes ont commencé à se démarquer avec leurs couleurs et leurs conceptions plus claires. Facebook en fait partie, mais nous savons depuis un certain temps que le service le mettra bientôt en œuvre. Il l’a déjà déployé sur l’application Messenger, le site Web Facebook, et commence maintenant à le tester sur Android.

Notre pronostiqueur a signalé avoir vu ce mode sombre sur son téléphone, mais il semble qu’il soit apparu brièvement puis a disparu. Un autre rapport de Reddit, datant de deux mois, mentionne cette même apparence fugace. Et enfin, quelques autres utilisateurs de Twitter l’ont également montré récemment, mais n’ont pas mentionné s’il restait pour eux ou non.

Image: Morariu (à gauche), @ nagesh45 (à droite).

Nous savons que Facebook travaille sur ce thème sombre depuis des mois, mais comme avec WhatsApp, il prend son temps avant de le déployer. Maintenant que les tests ont commencé à apparaître pour certains utilisateurs, nous espérons que le déploiement officiel ne prendra pas trop de temps.

De nombreuses applications ont pris leur temps pour implémenter un mode sombre approprié, mais cette semaine, nous constatons enfin des progrès pour quelques-unes des plus grandes applications. Mardi, nous avons repéré l’arrivée du mode sombre dans la dernière version bêta de Whatsapp, et aujourd’hui, nous recevons plusieurs rapports d’un mode sombre plus largement disponible pour Facebook.

Bien que nous ayons partagé avec vous les premières nouvelles des tests en mode sombre l’automne dernier, il était clair que la disponibilité était loin d’être répandue. Et bien que nous ne regardions toujours rien comme une grande version officielle, après avoir reçu plusieurs conseils de lecteurs au cours des douze dernières heures, il semble vraiment que Facebook intensifie ses efforts en mode sombre.

Nous commençons également à voir un peu mieux à quoi s’attendre lorsque le mode arrivera enfin sur nos appareils, avec des captures d’écran montrant désormais plus de l’application que les écrans de veille que nous avions auparavant. Les utilisateurs signalent que Facebook semble toujours tester intensément les choses, et des sections de l’application basculeront entre le mode normal et le mode sombre, apparemment au hasard. Bien qu’il reste clairement quelques problèmes à résoudre, cela ressemble tout de même à des progrès.

Merci: Morariu, Matt, Jeff, Kristoffer, Erika