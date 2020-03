Le mode sombre de WhatsApp arrive officiellement pour iPhone et Android!

Sans aucun doute l’une des applications essentielles est WhatsApp, qui est entré dans nos vies pour rendre tout beaucoup plus facile, en particulier lors de communications privées avec la famille, les amis et les proches. Depuis son lancement en 2009, nous avons tout vu des chaînes et Tweeties que nos tantes envoient jusqu’à d’autres mises à jour qui ont contribué à rendre l’expérience utilisateur beaucoup plus agréable, car nous passons de nombreuses heures à envoyer et répondre à des messages.

L’une des fonctionnalités que de nombreux utilisateurs avaient demandé aux développeurs de mettre en œuvre dans l’application pendant des années était le mode sombre car ils le savaient déjà, il arrive toujours que nous recevions un message important la nuit ou tôt le matin, et de ne pas finir comme des lapins Nous baissons toute la luminosité pour le lire. Heureusement pour tous ceux qui avaient besoin de cette fonctionnalité pour vivre en paix, et après plusieurs rumeurs, ce mode arrivera enfin à l’application.

Le mode sombre de WhatsApp offre une nouvelle image d’une expérience connue. Cet outil est conçu pour éviter la fatigue oculaire dans les endroits peu éclairés et peut réduire la consommation de la batterie. Comme si cela ne suffisait pas, ils espèrent également qu’avec cette nouvelle fonction, ils aideront à éviter ces moments difficiles lorsque le téléphone illumine la pièce.

Pour nous apporter ce mode sombre, les développeurs ont vérifié dans les moindres détails pour offrir aux utilisateurs une expérience plus agréable et, au final, ils se sont concentrés sur deux domaines principalement, la lisibilité et la hiérarchie des informations..

Dans le premier, ils ont réalisé qu’un fond gris foncé et des couleurs légèrement vives facilitent la visualisation des conversations dans l’obscurité et dans le second, ils ont constaté qu’avec des couleurs spécifiques, ils pouvaient mettre en évidence des choses importantes comme la personne à qui nous parlons et les messages non lus. .

Et comment ça marche ou quoi?

Et peut-être à ce stade, vous vous demandez, très beau et tout, mais … Comment puis-je activer le mode sombre de WhatsApp sur mon smartphone? Eh bien, ce sera quelque chose de vraiment simple, mais nous devons vous dire que les téléphones iOS et Android peuvent l’utiliser, mais avant cela, ils devront répondre à certaines fonctionnalités. Pour commencer, Utilisateurs d’Android 9 et versions antérieures de ce système d’exploitation devra accéder Paramètres WhatsApp> Chats> Choisir un thème> et sélectionnez “Sombre”

Pour sa part, les téléphones équipés d’Android 10 et d’iOS 13 peuvent utiliser le mode sombre en l’activant directement dans les paramètres de leur système. Ayez un peu de patience si après avoir lu cette note ils se sont envolés vers l’application pour voir si c’était vrai, car peu à peu elle atteindra tous les smartphones.

Pour célébrer cette sortie, l’application a publié une vidéo étonnante avec une nouvelle version de “Sound of Silence” – oui, le même que vous avez entendu dans beaucoup de mèmes – interprété par le compositeur de la chanson, Paul Simon. Vous pouvez consulter la vidéo étonnante ci-dessous: