Le mode sombre de WhatsApp est désormais accessible à tous

Le mode sombre de WhatsApp maintenant disponible pour tous les utilisateurs de plates-formes mobiles iOS et Android. Bien que la fonction puisse déjà être activée en prévisualisation sur le système Google, c’est la première fois que la société l’a activée dans la version finale pour tous les utilisateurs.

WhatsApp souligne que son objectif principal avec ce mode spécial de visualisation est de réduire la fatigue visuelle dans les environnements à faible luminosité. C’est pourquoi, contrairement à d’autres applications et systèmes où il a été implémenté, les zones sombres ne sont pas complètement noires. Au cours de la période d’essai, la société a découvert que le contraste du noir et du blanc purs peut provoquer une fatigue oculaire, elle utilise donc un fond gris foncé.

Un autre aspect qui prétend être prudent dans ce mode sombre de WhatsApp est celui de la hiérarchie des informations, pour aider les utilisateurs à concentrer facilement leur attention sur chaque écran. Ils ont utilisé des couleurs et d’autres éléments de conception “pour garantir que les informations les plus importantes soient mises en évidence”.

Voilà à quoi ça ressemble sur Android

Voici à quoi cela ressemble sur iOS

Mode sombre WhatsApp Comment est-il activé?

L’activation de ce mode est très simple pour n’importe quelle version des deux systèmes mobiles.

Les utilisateurs d’Android 10 et iOS 13 (et des versions supérieures qui arrivent) peuvent activer le mode sombre dans la configuration du système elle-même.

Les utilisateurs d’Android 9 et des versions inférieures peuvent l’activer dans l’application elle-même: Paramètres WhatsApp> Chats> Thème> sélectionnez «Dark».

La nouvelle version pour iOS a ajouté de nouvelles options de recherche qui permettent un filtrage par auteur et type de contenu.

Vous pouvez télécharger le versions mises à jour de WhatsApp dans le Play Store pour Android et dans l’App Store pour les appareils iOS, les iphones ou les tablettes. Les responsables de l’application de messagerie ont indiqué que la mise à jour pourrait ne pas être immédiatement disponible pour tous les utilisateurs. Ce sera dans les prochains jours.

Si vous souhaitez savoir comment le mode sombre est activé dans les principaux systèmes d’exploitation et applications, vous pouvez consulter ce guide avec tout ce que vous devez savoir pour l’activer sur Windows, macOS, Linux et beaucoup d’applications.