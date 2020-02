Le mode sombre de WhatsApp est presque arrivé, mais qu’est-ce qui arrive à l’application de messagerie?

Après une longue, longue attente, le mode sombre de WhatsApp est maintenant disponible pour les bêta-testeurs sur Android et iOS, et nous espérons qu’un lancement mondial complet ne sera pas loin derrière. Bientôt, tout le monde pourra rattraper le chat en groupe confortablement lorsque les lumières seront faibles, et peut-être même économiser un peu de batterie dans le processus.

C’est un grand pas pour l’application de messagerie, qui compte désormais plus de deux milliards d’utilisateurs actifs, mais il y a beaucoup plus de changements à l’horizon. Voici quelques-uns des changements et des nouvelles fonctionnalités que nous attendons dans les prochains mois.

Certains d’entre eux sont presque certainement en route, sur la base d’indices trouvés dans les fichiers d’installation de l’application, tandis que d’autres sont des spéculations basées sur des commentaires faits par le personnel de WhatsApp lors de conférences et de salons. Cependant, beaucoup d’entre eux arrivent sur les combinés, cela devrait être un mois intéressant.

Annonces (quelques-unes au moins)

À l’origine, le propriétaire de WhatsApp, Facebook, avait l’intention de commencer à insérer des publicités dans vos chats en 2020, mais il y a quelques semaines à peine, il est apparu que l’équipe chargée de ce travail avait été dissoute.

En janvier, le Wall Street Journal a rapporté que Facebook avait démantelé une équipe chargée de trouver des moyens de transformer les publicités en conversations – une décision qui aurait été contrariée.

Cela ne signifie pas que WhatsApp restera entièrement sans publicité, bien que Facebook envisage toujours de brancher des publicités dans la fonction d’état de l’application. Cela fonctionne un peu comme Instagram Stories, avec des publications qui ne sont visibles que pendant une courte période, mais occupent tout votre écran.

(Crédit d’image: Shutterstock)

Si Facebook ne peut pas faire de publicité via WhatsApp, il peut toujours gagner une croûte en prenant une coupe de marchandises vendues par des détaillants tiers. En novembre 2019, l’application a acquis une fonctionnalité de catalogue virtuel, qui permet aux petits détaillants d’afficher leurs produits pour que les clients potentiels puissent les parcourir. Les acheteurs peuvent choisir ce qu’ils souhaitent acheter, puis contacter le marchand pour finaliser l’achat.

Il s’agit d’une fonctionnalité pratique qui peut aider à mettre les petits détaillants en contact avec des millions de clients potentiels, mais il leur reste nécessaire de quitter l’application pour réellement remettre leur argent.

Une future mise à jour pourrait suivre l’exemple d’Instagram, permettant aux entreprises d’ajouter une option de «paiement» aux publications qui leur permet de faire un achat directement.

(Crédit d’image: Shutterstock)

Messages autodestructeurs

Les messages autodestructeurs sont une autre fonctionnalité qui est en préparation depuis longtemps, et bien que nous pensions à l’origine qu’il pourrait apparaître en même temps que le mode sombre, il n’y a encore aucune preuve de cela en version bêta, donc nous nous attendons maintenant à ce que ce soit un un peu plus longtemps.

L’idée est que vous pourrez envoyer des messages qui sont supprimés automatiquement après une certaine période de temps (une heure, un jour, une semaine, un mois ou un an). Ce sera une fonctionnalité de confidentialité pratique, vous permettant d’envoyer des informations potentiellement sensibles à vos contacts et de savoir qu’elles ne seront pas stockées indéfiniment sur leur téléphone, prêtes à être découvertes si leur combiné est emprunté ou volé.

(Crédit d’image: Shutterstock)

Un navigateur intégré à l’application

Une autre fonctionnalité découverte dans un APK bêta de WhatsApp, c’est exactement ce que cela ressemble: un navigateur Web qui vous permet d’ouvrir des liens sans quitter l’application de messagerie, un peu comme ceux déjà utilisés par Twitter et Facebook. Il serait probablement basé sur Chrome, et les premiers signes suggèrent qu’il vous avertirait s’il vous arrivait de toucher un lien vers un site potentiellement dangereux.

Un moyen pratique de vous protéger contre les escroqueries potentielles partagées par des parties malveillantes ou simplement des amis qui ne savaient pas mieux.

Vidéos de Boomerang

Autre fonctionnalité que Facebook pourrait copier sur Instagram, les vidéos boomerang vous permettraient de partager de courts clips en boucle infinie avec vos contacts. Ils n’auront pas un effet profond sur la façon dont vous communiquez, mais si l’accueil à Emoji Kitchen récemment lancé par Google est quelque chose à passer, les gens adorent avoir un nouveau jouet avec lequel ils peuvent jouer avec leurs amis.

Nous aimerions certainement essayer, et certains des filtres d’optimisation d’image d’Instagram seraient également un ajout intéressant à WhatsApp. Peut-être plus tard…