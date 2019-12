Le mode sombre de WhatsApp pour iPhone arrive

Il Mode sombre WhatsApp C'est l'une des fonctionnalités les plus attendues et Je viendrais bientôt sur iOS. Bien que nous ayons vu des progrès substantiels dans la version Android au cours des derniers mois, l'équipe de développement ne néglige pas le client pour iPhone, comme le montrent les images de la dernière version bêta.

D'accord avec WABetaInfo, version 2.20.10.23 de WhatsApp pour iOS comprend des références au mode sombre dans plusieurs options. Le plus évident est le présence de fonctions iOS 13, comme la réponse haptique pour prévisualiser les chats, le contenu multimédia ou accéder à d'autres fonctions via un menu secondaire.

WhatsApp Beta pour iOS a également mis en place un mode d'économie de données pour réduire la consommation afin de ne pas épuiser notre plan. Lorsque cette option est activée, WhatsApp ne télécharge pas automatiquement les messages vocaux, les photos et les vidéos.

Quand le mode sombre de WhatsApp sera-t-il disponible sur iOS?

Mode sombre non présent en option pour l'activation, bien qu'il soit visible lors du partage de fichiers de bobine de photo. Il est également possible de faire passer les liens de localisation et le widget en mode sombre si cette option est activée dans le menu du système d'exploitation.

Contrairement aux versions bêta d'Android, dans iOS, l'avance semble être un peu plus lente et il n'est pas surprenant, rappelez-vous que l'équipe WhatsApp implémente généralement les options dans sa version pour le système d'exploitation Google en premier.

Le mode sombre de WhatsApp sera placé dans les options de configuration du chat Une fois disponible. On dit que les développeurs ils fonctionnent dans trois configurations de cette modalité, bien qu'à ce jour seulement deux aient été implémentés: un complètement noir et un plus ténu, similaire au mode nuit de certaines applications.

L'interface utilisateur s'adapte progressivement avec les icônes adoptant la nouvelle configuration, comme des bulles pour les contacts qui n'ont pas de photo de profil, comme le montre la dernière version bêta d'Android, déjà disponible pour certains utilisateurs.

La prochaine version officielle pour iOS intégrera la plupart des fonctionnalités bêta et bien qu'il n'y ait actuellement aucune date précise pour l'arrivée du mode sombre, les preuves montrent que ce sera bientôt.

