Le mode sombre est officiel, voici comment l’activer

la Mode sombre de WhatsApp c’est officiel, aujourd’hui les développeurs ont officiellement confirmé la disponibilité du thème sombre pour tous les appareils avec système d’exploitation Android et iOS. Activation du nouveau thème il ne nécessite pas de mécanismes spéciaux ou de composants supplémentaires pour être installé, en quelques étapes vous pouvez atteindre le résultat souhaité.

Nous avons attendu longtemps, pendant longtemps nous avons discuté de la possibilité de voir apparaître le véritable Mode sombre aussi sur WhatsAppet il en fut ainsi. Avec un communiqué de presse a été officiellement mis à disposition regard être utilisé, selon les experts, pour réduire lafatigue de vue lorsque vous avez votre smartphone dans les zones entre vos mains faiblement éclairé., afin d’éviter des situations “éblouissantes”.

Dans le développement du Mode sombre pour WhatsApp, les créateurs ont tenté de se concentrer sur deux aspects en particulier:

lisibilité afficher, éviter la fatigue oculaire en utilisant des couleurs plus proches des paramètres par défaut du système.

Prise d’informations – pour capter immédiatement l’attention des utilisateurs sur les sujets les plus importants, différentes couleurs spécifiques ont été utilisées pour faciliter l’organisation des données.

WhatsApp Dark Mode: voici comment l’activer

Tous les utilisateurs avec Android 10 ou iOS 13 sera en mesure d’accéder à la Mode sombre simplement en l’activant depuis paramètres du système d’exploitation. Dans le cas où vous étiez en possession d’un appareil avec une version plus datée, du Android 9 pour descendre, il faudra ouvrir WhatsApp et allez dans Paramètres -> Chat -> Fond d’écran et sélectionnez noir.

Nous soulignons que dans la plupart des cas, la coche devrait déjà être disponible, mais sinon sera publié dans les prochains jours.