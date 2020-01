le mode sombre est presque prêt, il n’y aura pas de publicité

Le mode sombre tant attendu de WhatsApp est presque prêt à être publié, à en juger par les fichiers cachés dans la dernière version bêta de l’application. La société mère de WhatsApp, Facebook, a indiqué qu’elle avait supprimé les plans visant à insérer des publicités ciblées – des publicités – dans vos conversations.

WABetaInfo, spécialisé dans l’analyse des versions bêta de WhatsApp pour découvrir les fonctionnalités à venir, dans la dernière version a découvert plusieurs nouvelles ressources qui montrent à quel point l’arrivée du nouveau mode sombre est proche.

WhatsApp, les utilisateurs réclament le mode sombre

Nous savons déjà qu’il y aura probablement deux modes d’obscurité différents, optimisés pour différents écrans. Ils peuvent inclure des icônes spécialement conçues pour être affichées sur des arrière-plans noirs et gris.Certains bêta-testeurs ont également réussi à jeter un œil au nouveau design grâce à une astuce simple qui implique le lecteur vidéo intégré à l’application.

La dernière découverte est petite, mais révèle que les développeurs font la touche finale avant de libérer le mode sombre pour les tests. Les avertissements de l’application qui affichent des informations de sécurité utiles apparaîtront en texte jaune dans des bulles gris foncé. On dit que l’équipe est satisfaite de la plupart de la nouvelle conception et affine et optimise maintenant l’interface.

En outre, il semble que Facebook, la société mère de WhatsApp, a décidé d’éliminer les plans visant à insérer des publicités dans les conversations. Comme le rapporte le Wall Street Journal, Facebook a dissous une équipe qui travaillait sur un moyen de transformer les publicités en conversations.

Cependant, la société prévoit toujours de placer des publicités dans la fonction WhatsApp Status (qui fonctionne de manière très similaire aux histoires sur Facebook et Instagram) d’ici la fin de l’année. Cependant, pour le moment, il semble que les discussions de groupe ne soient pas incluses dans les plans.

D’autres changements prévus plus tard en 2020 incluent une option pour les petites entreprises de voir leurs actions dans l’application, la transformant essentiellement en une vitrine miniature et vous permettant de passer des commandes directement.