Le modèle 3 de Tesla a contribué à ancrer le meilleur premier trimestre de l’histoire de l’entreprise – .

Tesla a livré 88 400 véhicules au dernier trimestre, marquant la meilleure «performance du premier trimestre» que la société ait jamais connue.

Le modèle 3 de Tesla était à nouveau le véhicule le plus populaire de la société, avec des livraisons d’une année à l’autre augmentant de près de 50%.

Les livraisons des modèles S et X, d’une année sur l’autre, sont restées essentiellement inchangées.

Plus tôt dans la journée, Tesla a annoncé qu’elle avait produit près de 103 000 véhicules au cours du premier trimestre de 2020. Entre-temps, les livraisons pour le trimestre se sont élevées à 88 400. En termes simples, ces chiffres sont remarquables, Tesla notant qu’il représente la «meilleure performance jamais enregistrée au premier trimestre» de l’histoire de l’entreprise.

En ce qui concerne la répartition des livraisons dans la gamme de produits de l’entreprise, il ne faut pas s’étonner que le modèle 3 ait représenté la grande majorité des livraisons au cours du trimestre. Plus précisément, les livraisons de modèles S et X se sont cumulées à 12 200 unités tandis que les livraisons de modèles 3 et Y se sont inscrites à 76 200 unités. Et étant donné que les livraisons du modèle Y n’ont même pas commencé avant il y a deux semaines, il est clair que le modèle 3 a certainement ancré les performances de Tesla au cours du dernier trimestre.

Pour mettre le trimestre de Tesla en contexte, considérons que la société au cours du même trimestre il y a un an a livré 63 000 véhicules. C’est un gain impressionnant de près de 15% d’une année sur l’autre.

Soit dit en passant, les ventes de modèles S et X au cours du premier trimestre de 2019 se sont élevées à 12100. En effet, les ventes des modèles S et X ont stagné d’une année à l’autre. Cela dit, il est tout à fait clair que la popularité du modèle 3 de Tesla est ce qui porte l’entreprise à de nouveaux sommets de réussite et de rentabilité. D’une année à l’autre, les livraisons de Model 3 ont bondi de près de 50% grâce à la forte demande et aux diverses améliorations apportées par Tesla à la ligne de production de Model 3.

Le communiqué de presse de Tesla se lit en partie:

PALO ALTO, Californie, 2 avril 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Au premier trimestre, nous avons produit près de 103 000 véhicules et livré environ 88 400 véhicules. Il s’agit de notre meilleure performance au premier trimestre.

La production du modèle Y a commencé en janvier et les livraisons ont commencé en mars, bien en avance sur le calendrier. De plus, notre usine de Shanghai a continué d’atteindre des niveaux de production record, malgré des revers importants.

Nos résultats nets et nos flux de trésorerie seront annoncés avec le reste de notre performance financière lorsque nous annoncerons nos résultats du premier trimestre. Notre nombre de livraisons doit être considéré comme légèrement conservateur, car nous ne comptons une voiture comme livrée que si elle est transférée au client et que tous les documents sont corrects. Les chiffres définitifs peuvent varier jusqu’à 0,5% ou plus. Les livraisons de véhicules Tesla ne représentent qu’une seule mesure de la performance financière de l’entreprise et ne doivent pas être utilisées comme un indicateur des résultats financiers trimestriels, qui dépendent de divers facteurs, notamment le coût des ventes, les mouvements de change et la combinaison de véhicules loués directement.

Comme mentionné ci-dessus, Tesla tient à noter que la production dans son usine de Shanghai en Chine se déroule incroyablement bien. Ce qui reste à voir, à l’avenir, est de savoir comment le coronavirus affectera les livraisons de Tesla au cours du deuxième trimestre de l’année.

