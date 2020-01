le modèle apparaît parmi les listes FCC

La série Galaxy S20 et Galaxy Note 20 ce sont les plus attendus, pour des raisons évidentes, mais ils ne sont pas du tout l’élément vital du secteur des smartphones de Samsung. Pour remplir les coffres du colosse nous pensons plus que toute autre chose Galaxy A series, comme on l’a vu surtout au 8 trimestre, les deux dernières années. Il est donc normal que cette année également, un grand nombre de modèles arrivent pour cette série. Nous en avons déjà vu certains et l’un des prochains pourrait être le Galaxy A11.

Comme le nombre le suggère, il serait modèle bas de gamme de toute la série. Quelque chose a été dit au sujet de décembre, mais depuis lors, il n’y a rien eu, du moins jusqu’à présent. Parmi les pages de Annuaires numériques de la FCC le Galaxy A11 est apparu, ce qui suggère que son annonce n’est pas si loin. Au niveau du cahier des charges, cependant, rien n’est révélé sauf la batterie.

Samsung Galaxy A11

Les pages de la certification ci-dessus en révèlent une Batterie de 4000 mAh, une mise à niveau par rapport au Galaxy A10 de 2019. Pour être complet, l’apparition du modèle sur d’autres sites permet un regard plus complet sur le futur smartphone. Le numéro de modèle est SM-A115F et il doit être alimenté par un Snapdragon 625 ou un Snapdragon 626 de Qualcomm. Comparé àExynos 7884 Samsung Galaxy A10, il y a une amélioration de efficacité énergétique.

Étant, comme mentionné, bas de gamme, ils sont attendus à droite 2 Go de RAM pour soutenir le processeur e 32 Go d’espace de stockage intérieur. Viendra certainement avec Android 10, mais aussi l’interface personnalisée Une interface utilisateur 2.0.