le modèle change, voici où télécharger le nouveau

L’urgence causée par la pandémie de coronavirus est en constante évolution. Les gouvernements de la plupart des États tentent de remédier à ce terrible ennemi invisible. Et comme le virus, les mesures adoptées évoluent constamment. En référence à l’évolution de la situation, nous rapportons modification du formulaire d’autocertification que les citoyens doivent avoir avec eux au cas où ils devraient déménager. (le nouveau modèle est téléchargeable ici).

Le modèle a été envoyé par le chef de la police, Franco Gabrielli, à tous les préfets après le nouveau décret du Premier ministre publié au Journal officiel du 23 mars. Le nouveau DPCM qui fournit de nouvelles mesures pour contenir la propagation du coronavirus.

Ce qui change avec le nouveau formulaire d’auto-certification

La première grande différence par rapport au modèle précédent est qu’il faudra indiquer où commence le déménagement et quelle sera la destination finale. Dans le nouveau modèle, il sera nécessaire d’indiquer, en plus de votre résidence, quel est le domicile. En ce qui concerne les raisons du déménagement, elles restent inchangées; besoins de travail avérés, raisons de santé et situation de besoin. Il n’y aura plus de “retour chez vous” car le nouveau décret du président du Conseil des ministres (décret du Premier ministre du 22 mars) ne prévoit plus de déplacement d’une commune à l’autre. Il sera remplacé par l’entrée «urgence absolue “.

Comme mentionné précédemment, le point “nécessité absolue” restera permettra aux citoyens de se déplacer dans leur municipalité. De toute évidence, l’acceptation du paragraphe 1 de l’article 1, lettre C, du décret du Premier ministre du 8 mars 2020 demeure et ne saurait en être autrement: ne pas être soumis à la mesure de quarantaine et ne pas avoir été testé positif au COVID19. Cette dernière étape peut sembler évidente pour beaucoup, mais étant donné le comportement de certains compatriotes, il est toujours bon de continuer à la préciser.