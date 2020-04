Le modèle islandais de dépistage précoce des coronavirus montre que 50% des cas ne présentent aucun symptôme – .

La campagne de dépistage des coronavirus en Islande se distingue par le fait que le pays a commencé le dépistage agressif de COVID-19 il y a des mois.

L’Islande teste tous les patients à risque ou présentant des symptômes, ainsi que tous ceux qui souhaitent se faire tester.

Les données actuelles montrent qu’environ 50% des personnes testées ne présentaient pas de symptômes indiquant une infection par le nouveau coronavirus.

Petite nation insulaire de 360 ​​000 habitants, l’Islande pourrait s’avérer être un phare d’espoir dans la lutte contre le nouveau coronavirus, ainsi que les futures épidémies virales avant d’atteindre des niveaux pandémiques. Le pays a fait l’actualité à quelques reprises au cours des derniers jours pour son travail COVID-19. L’Islande abrite des scientifiques qui sont à la pointe de l’innovation génétique, car ils ont retracé les quelques mutations du pathogène SARS-CoV-2. Ces données seront utiles pour commercialiser les vaccins COVID-19 actuellement en cours de développement dans le monde.

L’étude de la génétique du virus ne serait pas possible sans une vaste campagne de tests COVID-19, et c’est là que l’approche de l’Islande se démarque. Le pays a commencé les tests bien avant que la maladie ne submerge son système médical et il a découvert qu’environ 50% des cas ne présentaient aucun symptôme. La campagne de dépistage précoce a également eu un autre effet secondaire sur la communauté, l’Islande n’ayant pas eu à imposer des mesures de verrouillage aussi strictes que les autres pays.

Avec 1 364 cas à ce jour, dont quatre décès, l’Islande compte en moyenne 3 745 patients COVID-19 par million. Comparativement, les 256 000 cas en Amérique représentent en moyenne 784 cas par million au moment de la rédaction du présent document. La différence entre l’Islande et les autres pays est que les tests ont commencé beaucoup plus tôt.

Les tests ont commencé début février, des semaines avant sa première mort de coronavirus, a déclaré à . le fondateur de deCODE, le Dr Kári Stefánsson. De plus, les autorités ont mené une campagne agressive de recherche des contacts visant à mettre en quarantaine tous les cas suspects de COVID-19.

“La seule raison pour laquelle nous faisons mieux, c’est que nous étions encore plus vigilants”, a déclaré Stefánsson. «Nous avons pris au sérieux la nouvelle d’une épidémie débutant en Chine. Nous n’avons pas haussé les épaules et dit: «ça ne va pas être quelque chose de remarquable». »

Les statistiques de l’Islande COVID-19 montrent qu’environ 1 024 personnes sont isolées, 45 sont hospitalisées et 12 personnes en USI. Plus de 10 200 contacts suspects ont terminé la quarantaine, tandis que 6 300 autres sont en quarantaine au moment de la rédaction de ce document. Au total, l’Islande a testé plus de 22 000 personnes et vise à en tester 50 000 de plus. Le National University Hospital examine les personnes à haut risque ou qui présentent des symptômes, explique .. Mais près de la moitié des tests ont été effectués par deCODE, et quiconque veut se faire tester peut l’être.

Alors que moins de 1% des tests effectués par la société de biotechnologie sont revenus positifs, environ 50% de ceux qui ont été testés positifs étaient asymptomatiques. Cette découverte soutient d’autres études qui disent présymptomatiques, asymptomatiques et celles qui sont légèrement symptomatiques sont des porteurs actifs du virus, ce qui aide à sa propagation.

“Ce que cela signifie dans mon esprit, c’est que parce que nous effectuons un dépistage dans la population générale, nous attrapons des personnes au début de l’infection avant qu’elles ne commencent à montrer des symptômes”, a déclaré Stefánsson.

Les données indiquent également que plus de 1 050 000 cas confirmés dans le monde ne brossent pas un tableau complet. Il peut y avoir des centaines de milliers de personnes infectées qui ne peuvent pas être testées parce qu’il n’y a pas suffisamment de tests ou parce qu’elles ne sont pas admissibles.

Certains pourraient trouver le succès de l’Islande facile à écarter, compte tenu de la taille du pays. Mais les protocoles mis en place par le pays peuvent s’appliquer à n’importe quelle communauté. Les premiers tests et la recherche des contacts pourraient aplanir la courbe avant de déployer des mesures de distanciation sociale. L’Islande compte un nombre limité de rassemblements de plus de 20 personnes, mais le pays n’est pas verrouillé.

“Cela n’a rien à voir avec la taille de la population, cela a à voir avec la façon dont elle était bien préparée”, a déclaré Stefánsson, ajoutant que de nombreux pays développés auraient pu déployer des efforts similaires, mais “se sont comportés comme si de rien n’était”.

L’Islande n’est pas le seul pays à utiliser les tests pour essayer de rester en tête de la maladie. La Corée du Sud a réussi à aplanir considérablement la courbe grâce à des campagnes de dépistage COVID-19 et de recherche de contacts drastiques. Les tests agressifs de l’Allemagne lui ont permis d’enregistrer 85 000 cas, soit environ 1 033 cas par million. Mais l’Allemagne a détecté ces cas très tôt, ce qui l’a aidée à réduire le taux de mortalité de manière significative par rapport aux autres États de l’UE.

