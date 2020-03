Le modèle Y pourrait être le premier véhicule que Tesla lance à temps – .

Le modèle Y de Tesla, la version multisegment très attendue de la société du modèle 3, pourrait commencer à être expédié aux premiers détenteurs de réservation dès cette semaine.

Tesla a une mauvaise histoire de sortie de voitures de tourisme avec des mois, voire des années de retard. Le modèle Y peut donc représenter la première voiture que Tesla ait jamais expédiée à temps.

Alors que les ventes de Tesla ont atteint de nouveaux sommets en 2019 grâce à la popularité du modèle 3, le modèle Y pourrait très bien voir Tesla établir de nouveaux records de ventes et de revenus en 2020.

Ce qui a toujours fasciné Tesla, c’est que la plupart des problèmes de l’entreprise ne sont pas dus à un manque de demande, mais plutôt à un manque d’approvisionnement. Alors que la plupart des entreprises automobiles travaillent avec diligence pour augmenter les ventes et l’intérêt général, Tesla a toujours eu du mal à augmenter la production à un niveau suffisant pour répondre à une demande écrasante.

De plus, chaque voiture que Tesla a jamais lancée a subi des retards importants. Du Roadster d’origine au Model 3, Tesla a la mauvaise habitude d’annoncer des délais de production et des dates de sortie qu’elle ne peut tout simplement pas respecter. Les livraisons du modèle X, par exemple, devaient initialement commencer au début de 2014. Une multitude de problèmes de production ont cependant repoussé cette date jusqu’en septembre 2014, ce qui représente un retard de près de deux ans.

Cela dit, il y a des raisons de croire que Tesla a finalement franchi un cap en ce qui concerne l’expédition d’une nouvelle voiture à temps. À cette fin, le modèle Y de Tesla – qui est une version croisée du populaire modèle 3 – pourrait bientôt commencer à être expédié aux clients dès cette semaine.

Non seulement certains clients ont reçu des messages de Tesla les avertissant que leur modèle Y est en route, mais les passionnés de Tesla aux yeux d’aigle ont également commencé à voir des véhicules modèle Y en transit sur des camions de livraison, comme en témoigne la photo ci-dessous:

Si les livraisons du modèle Y commencent effectivement à arriver demain, cela marquerait un énorme tournant pour Tesla dans la mesure où cela représenterait la première fois que la société expédie un nouveau véhicule à temps et, ce qui est choquant, en avance sur le calendrier. Rappelons que lorsque Tesla a introduit le modèle Y pour la première fois, la société a initialement annoncé que les livraisons commenceraient fin 2020.

Tout compte fait, le modèle Y sera probablement un énorme générateur de revenus pour Tesla, ne serait-ce que pour le fait que les véhicules multisegments sont incroyablement populaires en ce moment. En effet, Tesla en 2020, sur la base du modèle Y, pourrait établir de nouveaux records pour les ventes, les revenus et les bénéfices.

Quelques photos jamais vues de l’intérieur du modèle Y peuvent être vues dans la vidéo ci-dessous:

Comme dernier point d’intérêt, un prototype du modèle Y a été repéré le long d’une autoroute californienne il y a quelques mois. Il roulait aux côtés d’un modèle 3, ce qui nous permet de mieux voir à quel point le modèle Y sera plus grand par rapport au véhicule électrique de masse de Tesla.

