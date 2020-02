le modem 5G de 3e génération

Qualcomm a annoncé officiellement aujourd’hui sa Modem 5G appartenant à la troisième génération pour smartphones. Celui appelé Snapdrgon X60 c’est donc une réalité et avec des nouveautés intéressantes par rapport aux modèles précédents. Apparemment, cette nouvelle solution est la première à se concentrer sur un processus de production 5 nm.

Précisément, cela devrait donc permettre une efficacité énergétique beaucoup plus grande, mais dans un corps encore plus petit que la normale. A l’intérieur il y a aussi une nouvelle antenne de type QTM535 mm Wave: cette fonctionnalité permet donc le plus haut niveau de performance que vous proposez donc une assistance parfaite même pour les marques. En fait, tout cela favorisera certainement la production d’appareils encore plus légers et surtout moins épais.

Qualcomm dévoile son Snapdragon X60

L’un des plus gros ajouts à l’intérieur du Snapdragon X60 est le Agrégation de transporteurs, un type de technologie qui offre la possibilité d’agréger le spectre des fréquences 5G dans leur intégralité. Par conséquent, mmWave et le apparaissent également dans tout cela sous-6 par division de fréquence duplex et division de temps duplex.

Tout cela rendra donc les performances du réseau encore plus performantes avec une vitesse de connexion nettement plus élevée pour un nombre encore plus grand d’utilisateurs. De plus, le VoiceOver NR, grâce auquel les utilisateurs peuvent également passer des appels via le réseau 5G. Enfin, le Snapdragon X60 prend en charge une vitesse qui touche i 7,5 Gbit / s vers le bas et je 3 Gbit / s vers le haut.