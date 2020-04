le mois d’avril commence par des offres économiques

L’opérateur virtuel qui s’appuie sur Wind pour garantir le service à ses clients, PosteMobile, entame le mois d’avril confirmant les initiatives les plus intéressantes. Les offres qui ont eu des résultats positifs au cours des semaines précédentes ont été prolongées jusqu’à nouvel ordre.

Pendant cette période, ceux qui souhaitent changer d’opérateur et passer à PosteMobile peuvent recourir aux offres mobiles suivantes: Creami Wow Weekend, Creami WeBack et Creami Style. Ces trois offres sont considérées parmi les moins chères actuellement disponibles sur le marché de la téléphonie mobile.

L’activation est gratuite, c’est-à-dire que les clients de leur opérateur téléphonique peuvent demander l’achat d’une des offres actuellement présentes.

PosteMobile débute en avril avec des offres à moins de 10 €

Les offres peuvent être activées jusqu’à nouvel ordre, donc à ce jour il n’y a pas de date de clôture spécifique. L’activation de ces trois offres peut être demandée exclusivement en ligne via le site officiel suivant.

Voici le détail des offres dont nous parlons:

Créez-moi WOW Weekend: il existe des crédits illimités pour permettre l’utilisation d’appels et de SMS vers n’importe quel numéro national. L’offre est complétée par l’ajout de 10 gig du trafic de données 4G. Le coût mensuel est de 4,99 Euros.

Créez-moi WeBack: il existe des crédits illimités pour permettre l’utilisation d’appels et de SMS vers n’importe quel numéro national. L’offre est complétée par l’ajout de 50 gig du trafic de données 4G. Le coût mensuel est de 9,99 euros.

Créez-moi le style: il y a 500 crédits pour permettre l’utilisation d’appels et de sms vers n’importe quel numéro national. L’offre est complétée par l’ajout de 5 concert en 4G et le coût mensuel est 5 euros.