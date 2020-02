le mois de février est plein de nouveautés, voici ce qu’elles sont

Il y a des gens du monde entier qui adorent follement le jeu vidéo conçu et développé par Niantic Labs, Pokémon Go. C’est un jeu disponible pour les deux plateformes androïde à la fois pour ceux pomme et ne prévoit aucun type de coût.

L’objectif du développeur est de proposer un jeu vidéo innovant et grâce à l’aide de son équipe il est en mesure de jeu toujours à un niveau supérieur. Les joueurs sont habitués à recevoir périodiquement des notifications de mise à jour car l’équipe de développement introduit souvent de nouveaux événements et de nouvelles fonctions sous le commandement de Niantic Labs. À cet égard, voici quelques détails intéressants de la nouvelle mise à jour révélée dans le paragraphe ci-dessous.

Pokémon Go est mis à jour: voici les actualités à venir

De bonnes nouvelles arrivent pour tous ceux qui ont relevé les défis Team Rocket car ils peuvent accéder à de nouveaux défis. Jusqu’à fin février, les joueurs peuvent être appelés à tout moment pour vaincre Jean, le célèbre de l’équipe Rocket, ayant également la possibilité d’attraper l’un des Pokémon légendaires: Raikou.

De plus, du 1er février au 1er mars, les joueurs peuvent obtenir un bonus de bonbons Woobat, le Pokémon double type Psychique / Volant. Jusqu’au 25 février, cependant, pour prendre possession des raids cinq étoiles, BoréasPokémon de type volant légendaire.

Les nouvelles pour les joueurs ne s’arrêtent pas là car Niantics Labs a décidé d’introduire l’événement à l’occasion de l’amitié afin d’augmenter les niveaux d’amitié beaucoup plus rapidement et de recevoir le double du bonbons des swapsi il faut posséder la moitié de la poussière d’étoile. Cet événement est prévu pour le 21 février, tandis que la date limite est prévue pour le 24 février.