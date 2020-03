Le moment est venu de dire au revoir à la série télévisée sur Netflix

Tout a commencé le 6 octobre 2017, lorsque la série télévisée Suburra il est arrivé sur Netflix, une plate-forme née en 1997 d’un ingénieur en informatique nommé Reed Hastings.

Bientôt, la série télévisée a été si populaire qu’elle a lancé une nouvelle saison le 22 février 2019. Malheureusement, les mauvaises nouvelles sont arrivées la dernière fois. 4 avril quand la décision difficile a été prise: Suburra se terminera avec la troisième saison.

Cette sortie a troublé le cœur des amateurs de séries télévisées qui, à ce jour, ont mis leur âme en paix.

Suburra 3: intrigue, distribution et aperçus (SPOILER)

Suburra raconte la rencontre de 3 mondes différents: Église, État et crime. La troisième saison voit le dernier affrontement à conquérir et gouverner la capitale. Le mort de Lele et le réveil du coma de Manfredi. Ces deux événements importants changeront le sort de la dernière saison qui se transformera en bataille à mort.

Le tournage n’est pas encore terminé et des sources fiables confirment que l’équipage a rôdé Place de Cuba, à Rome et tourné l’une des dernières scènes des bijoux Giansanti, bien connue dans la capitale. Ici, un énorme vol aura lieu mais nous ne savons pas par qui les mains.

Cependant, la seule certitude que nous avons est la formation de casting. Il est composé de:

Alessandro Borghi qu’il jouera évidemment Aurelio Adami, protagoniste de la série; Giacomo Ferrarasera à la place Alberto Spadino Anacleti; Eduardo Valdarnini jouera le rôle de Gabriele Lele Marchilli; Claudia Gerini va jouer Sara Monaschi; Filippo Nigro, représentera Amedeo Cinaglia et Francesco Acquaroli sera à la place de samouraï.