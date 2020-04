le monde cherche un répit contre le coronavirus

Google Trends, l’outil de la société nord-américaine qui permet d’analyser les tendances de recherche, reflète croissance significative des recherches de “bonnes nouvelles” après l’expansion du coronavirus (COVID-19) en Espagne, au Mexique, aux États-Unis et dans d’autres pays européens.

Dans le cas de l’Espagne, la courbe de recherche a commencé à grimper au cours de la première semaine de mars, lorsque les cas de coronavirus se sont multipliés dans le pays. Les données de Google Trends montrent également un intérêt accru pour ce type de recherche en Navarre, en Castille-et-León, en Castille-La Manche et dans la Communauté de Madrid.

Quelque chose de similaire s’est produit aux États-Unis. La courbe de recherche correspondant aux mots “bonne nouvelle” a commencé à monter au cours des deux premières semaines de mars. L’État qui a montré le plus d’intérêt pour ce terme de recherche est le Vermont, suivi du New Hampshire.

Concernant le Mexique, la courbe Google Trends reflète également une augmentation progressive de la recherche de “bonnes nouvelles”Bien que cela ait commencé encore plus tôt qu’en Espagne et aux États-Unis. Il est donc probable que l’augmentation de ce type de recherche entre les mois de janvier et mars n’était pas seulement conditionnée par l’expansion du coronavirus, comme cela semble s’être produit en Espagne et aux États-Unis.

Dans d’autres pays du continent européen, comme l’Italie, le Royaume-Uni et la France, la situation est également similaire, comme le montrent les données collectées par Google au cours des derniers mois. Dans le cas de l’Italie, on peut voir comment la recherche de ce type de nouvelles a légèrement diminué après avoir atteint son pic maximum dans la semaine du 15 mars.

