Le montage commémoratif des Oscars 2020 oublie Luke Perry

Les Oscars annuels En mémoire Le montage a oublié d’inclure plusieurs stars importantes décédées l’année dernière, dont Luke Perry de Riverdale. La tradition annuelle met en évidence des morts notables dans la communauté du cinéma et de la télévision avec une bobine de clip, généralement diffusée quelque part au milieu de la diffusion de 3 heures. Plusieurs célébrités décédées en 2019 incluent le cofondateur de Monty Python, Terry Jones, le père de Dwayne Johnson, Rocky “Soul Man” Johnson, et, récemment, la légende du basket-ball Kobe Bryant.

Il y a eu pas mal de morts inattendues à Hollywood cette année, mais pas plus qu’à Kobe. La superstar des Los Angeles Lakers est morte tragiquement dans un accident d’hélicoptère en janvier; il avait 41 ans. Perry, 52 ans, a été hospitalisé après un AVC et est décédé moins d’une semaine plus tard. Et, une semaine avant les Oscars, Kirk Douglas est décédé, mais il avait 103 ans – plus de deux fois l’âge de Bryant.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Comment Riverdale a géré la mort de Luke Perry et la sortie de Fred Andrews

DigitalSpy a noté la multitude de téléspectateurs qui se sont tournés vers les médias sociaux, après que les Oscars ont diffusé l’hommage annuel In Memoriam, pour exprimer leur frustration à l’Académie d’avoir oublié de mentionner des célébrités comme Luke Perry et la star de Disney Channel Cameron Boyce. Cependant, ce ne sont pas les seuls noms qui ont laissé l’hommage. Jan-Michael Vincent, Tim Conway, Michael J. Pollard et Sid Haig étaient tous curieusement absents du montage émouvant.

Boyce, qui n’avait que 20 ans à sa mort, était surtout connu pour la franchise Jessie et la descendance de Disney Channel, mais a également joué aux côtés d’Adam Sandler dans les films Grown Ups. Perry et Conway étaient généralement connus pour leurs rôles à la télévision; les deux sont également apparus dans plusieurs films. Perry a même fait une apparition dans Once Upon a Time … à Hollywood, qui a été récompensé dans plusieurs catégories d’Oscars. Jan-Michael Vincent a joué dans Going Home, et sa performance a été nominée pour un Golden Globe. Quant à Haig, il a eu une longue et fructueuse carrière en tant qu’icône du cinéma d’horreur. Sa performance la plus mémorable a été dans la Maison des 1000 cadavres de Rob Zombie, où il a joué le capitaine sadique Spaulding. Cependant, l’omission la plus embarrassante de la soirée est Pollard, d’autant plus qu’il a été nominé aux Oscars en 1968.

Ce n’est pas la première fois que les Oscars prennent le dessus sur les omissions de montage commémoratif. Précédent Les segments In Memoriam ont oublié plusieurs noms bien connus, dont l’actrice Carol Channing et le producteur de Star Wars Gary Kurtz. Même le réalisateur de Gremlins, Joe Dante, s’est rendu sur Twitter en 2019 pour exprimer sa déception face à l’omission de l’acteur Dick Miller de l’Académie. En mémoire bobine. Bien qu’il puisse être impossible pour l’Académie de reconnaître chaque décès au cours d’une année, ce serait bien s’ils réfléchissaient un peu plus à l’assemblage du montage commémoratif pour les futures émissions des Oscars.

Plus: 3 de l’enfer n’était pas le film final de Sid Haig (peu importe ce que dit Rob Zombie)

Source: DigitalSpy

Liste des gagnants des Oscars 2020: Parasite, Joker, 1917 et plus

A propos de l’auteur

Shawn DePasquale est un éditeur de week-end pour .. Il est un critique de cinéma et de télévision chevronné, un créateur de bandes dessinées publié et le rédacteur en chef des oreilles de lapin de Macaulay Culkin. Diplômé de l’Université des Arts dans le programme d’écriture créative, Shawn est passionné de cinéma depuis qu’il a regardé Ghostbusters avec son père pour la première fois et a été marqué de façon permanente par le chien démon dans le réfrigérateur.

Vous pouvez le trouver en ligne @shawnwrites sur Twitter.

En savoir plus sur Shawn DePasquale