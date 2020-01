Le moteur de recherche de voyages Hipmunk ferme ses portes plus tard ce mois-ci

En 2010, Hipmunk a lancé avec la promesse de simplifier et d’améliorer la recherche de vols sur plusieurs compagnies aériennes et a publié une application Android peu de temps après. Ses innovations ont longtemps été copiées par d’autres moteurs de recherche, dont Google, ce qui a compliqué la tâche de l’entreprise. Il a été acquis par SAP Concur en 2016, et Hipmunk a annoncé aujourd’hui qu’il fermerait définitivement ses portes le 23 janvier. Le service Concur Hipmunk axé sur les affaires prend également sa retraite.

Puisqu’il agit uniquement comme un moteur de recherche et non comme un service de réservation, vos plans de voyage ne seront pas affectés par la fermeture – toutes les réservations que vous avez faites ou prévoyez de faire jusqu’au 23 janvier resteront valides. Les données de voyage stockées sur Hipmunk ne seront pas disponibles après cette date, cependant, vous devrez donc vous référer à vos e-mails ou autres documents de réservation de la compagnie aérienne ou de l’hôtel lui-même. Si vous avez utilisé Concur Hipmunk, vous pourrez toujours consulter vos informations de voyage dans votre compte Concur ou TripIt.

SAP Concur a déclaré à PhocusWire qu’il n’y aurait pas de licenciements et que “les employés qui travaillent actuellement sur Hipmunk passeront à des rôles similaires en fonction de leurs compétences, de leur niveau et de leur profil professionnel”. Si vous souhaitez jeter un dernier coup d’œil au service avant sa fermeture, rendez-vous sur le Play Store ou hipmunk.com.