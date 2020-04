Le moteur de recherche Google modifie sa conception en raison d’une pandémie

Google change la conception de l’interface de son moteur de recherche lorsque les gens font des requêtes sur le coronavirus. Cependant, pour le moment, c’est une proposition qui ne peut être trouvée disponible en version bureau, pas sur les appareils mobiles. Si vous entrez une recherche liée à n’importe quel sujet de la pandémie, sur le côté gauche, vous verrez un panneau avec les options suivantes: “Résumé”, “Symptômes”, “Prévention”, “Traitements” et “Statistiques”.

Dans “Résumé”, vous pouvez trouver les dernières nouvelles de votre pays. “Symptômes”, “Traitements” et “Prévention”, quant à eux, compilent des sources autorisées avec des informations essentielles sur la maladie et la différentes mesures recommandées par l’Organisation mondiale de la santé, les gouvernements et autres établissements de santé. Dans “Statistiques”, vous pouvez vérifier le nombre de cas confirmés, de personnes récupérées et de décès dans votre région. Toutes les sections sont constamment mises à jour.

De plus, sur le côté droit apparaît maintenant un carte du monde montrant comment la pandémie affecte chaque pays. Ceux avec une nuance de bleu plus forte sont ceux avec plus de 1000 cas confirmés pour chaque million d’habitants. Vous pouvez l’étendre pour obtenir des données plus détaillées et, évidemment, les informations locales seront prioritaires. Sous la carte, vous verrez un résumé qui montre non seulement les données pour votre pays, mais aussi pour un état ou une région spécifique.

Enfin, dans “Informations et ressources sur COVID-19”, il est possible d’observer des informations sur la santé, des conseils de sécurité, activités à faire pendant la quarantaine – principalement éducatif – données informatives et ressources d’aide. Un point intéressant est que des sections très utiles sont intégrées parmi les différents résultats de recherche. Par exemple, il est possible de voir des panels avec des ressources locales et nationales, des questions fréquemment posées et des mesures de prévention par l’OMS.

Il convient de noter que ceux de Mountain View faisaient déjà preuve d’un panneau avec des sujets secondaires sur le côté. Cependant, seules quelques personnes chanceuses avaient accès à la version bêta. La société a avancé le lancement de cette fonctionnalité en raison de la pandémie, car il est plus qu’évident que les recherches de coronavirus augmentent de façon exponentielle. Nous espérons que le moteur de recherche sur les appareils mobiles sera mis à jour dans les prochains jours.

