Le Moto G8 est officiel, voici toutes les spécifications techniques

Moto g8 c’est officiel! Le nouveau smartphone fait de l’autonomie et du secteur multimédia son point fort, se proposant comme une alternative valable pour ceux qui recherchent un appareil capable d’offrir de bonnes performances à un prix abordable.

Moto G8 est officiel, toutes les spécifications techniques

Moto g8 en a un Écran Max Vision de 6,4 pouces avec trou dans le coin supérieur gauche et résolution HD +. Le smartphone est alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 665, soutenu par 4 Go de RAM et un espace de stockage interne de 64 Go, extensible avec microSD jusqu’à 512 Go. Cette configuration garantit non seulement de meilleures performances de jeu et une meilleure qualité de caméra, mais dispose également d’une mémoire interne suffisante pour installer vos applications préférées, ainsi que pour stocker des chansons, des films, des images et plus encore.

Au-delà de cela, leexpérience de jeu a été plus loin optimisé grâce au nouveau mode Moto Gametime, qui désactive les notifications et bloque tous les éléments qui pourraient déranger l’utilisateur pendant la session de jeu, afin qu’il puisse se concentrer sur le défi.

Le secteur photographique est également bon, qui est composé, au verso, d’un Capteur principal 16MP avec mise au point rapide, accompagné d’un objectif objectif grand-angle (118 °), un objectif de Macro 2 MP et flash LED. la caméra frontale pour selfiec’est plutôt de 8 MP.

Moto g8 est équipé d’une batterie de 4000 mAh capable de garantir plus d’une journée d’autonomie (Motorola parle de 40 heures d’utilisation sur une seule charge). Les autres caractéristiques comprennent: la connectivité 4G LTE; Bluetooth 5.0; USB Type-C; Prise audio 3,5 mm et lecteur d’empreintes digitales à l’arrière. Le Moto G8 sera disponible à l’achat en Europe dans les prochaines semaines, à un prix non encore officiellement annoncé.