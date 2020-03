Le Moto G8 Power Lite pratiquement dévoilé par Amazon: voici les détails

Il y a quelques jours, nous vous avons parlé de l’arrivée imminente d’un nouveau smartphone de marque Motorola, ou Motorola Moto G8 Power Lite. Maintenant, cependant, il semble que l’appareil de l’entreprise soit pratiquement officiel, étant donné que la page dédiée sur la boutique en ligne est déjà présente Amazon Italie.

Moto G8 Power Lite a été repéré sur Amazon Italie

Grâce à la page dédiée sur la célèbre boutique en ligne Amazon Italie, nous savons maintenant pratiquement tout sur le prochain smartphone de milieu de gamme de marque Motorola. Plus précisément, nous avons finalement confirmé son design, étant donné qu’il y a aussi une image sur la page du magasin. En regardant l’image en question, nous pouvons voir comment il y a un affichage avec une encoche centrale, tandis qu’à l’arrière il y en a un triple caméra arrière et un capteur biométrique pour le déverrouillage.

Comme déjà mentionné, en plus de la conception, nous connaissons maintenant également la fiche technique complète de l’appareil. Ci-dessous, nous énumérons brièvement les spécifications techniques du Moto G8 Power Lite.

Affichage avec une diagonale de 6,5 pouces en résolution HD + (720 x 1600 pixels)

Processeur MediaTek Helio P35

Coupes de mémoire: 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne

Triple caméra arrière avec un capteur photographique principal de 16 mégapixels

Grande batterie d’une capacité de 5000 mAh avec un support de charge rapide de 10 W

La page du magasin Amazon Italie il a également révélé le prix de vente de l’appareil. Selon ce qui a été rapporté, le prix de vente du prochain Moto G8 Power Lite sera égal à 189,99 €. Cependant, pour le moment, nous ne savons pas quand il sera possible d’acheter le terminal.