Le Motorola Razr 2019 a une très faible résistance

Ce fut l’une des sorties les plus attendues, mais aussi l’une des plus controversées. Le Motorola Razr 2019 est un smartphone qui récupérer l’essence de l’un des plus grands succès de l’entreprise des ailes, et le combine avec une importante mise à jour du niveau matériel.

Cette mise à jour a été soutenue par l’utilisation d’un écran horizontal flexible, qui a permis à un conception de type de coque cela n’a rien à voir avec lui format de type de livre qui présente le Samsung Galaxy Fold, un terminal qui a un écran flexible mais avec un pliage vertical.

L’un des gros problèmes auxquels les smartphones flexibles de première génération ont dû faire face a été résistance et durabilité, et au sens large. Non seulement nous avons le défi de la charnière qui permet au terminal de s’ouvrir et de se fermer, mais nous trouvons également un panneau flexible qui est protégé par une fine couche de plastique. Cela le rend particulièrement sensible aux rayures et aux déformations.

Il ne faut pas oublier, en plus, que dans la zone initiale de la charnière il y a un risque élevé de saleté et de poussière entrant, deux éléments qui peuvent finir par affecter le bon fonctionnement du mécanisme de fermeture-ouverture, et finalement désactiver partiellement ou totalement l’écran.

Le Motorola Razr 2019 résiste à peine à 27000 plis

À l’époque, le Samsung Galaxy Fold a été soumis à un test de résistance pour voir combien de cycles d’ouverture et de fermeture il pouvait supporter et le résultat n’était pas bon, car il atteignait 120 000 plis. Ce chiffre est inférieur aux estimations de Samsung, qui indiquaient un maximum de 200 000 plis

Cependant, si nous comparons avec les résultats que le Motorola Razr 2019 a obtenus dans ce même test, nous voyons que le terminal Samsung offre une durabilité beaucoup plus grande, puisque le modèle de la société des ailes à peine atteint 27 000 plis avant d’arrêter de travailler.

Pour que nous comprenions mieux ce que ces deux chiffres signifient, nous allons les déplacer vers un scénario d’utilisation réelle. Un utilisateur qui ouvre son smartphone en moyenne 80 fois un jour, vous pouvez vous attendre à une durée de vie d’environ quatre ans avec le Galaxy Fold, et de moins d’un an avec le Motorola Razr 2019.

Que pouvons-nous dire, il est clair que il y a encore un long chemin à parcourir avant les smartphones flexibles sont une solution vraiment intéressante pour un utilisateur standard.