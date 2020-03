Le moyen facile de faire du Bitcoin un atout sûr majeur

Comme cela n’a pas été facile, il peut y avoir un moyen simple pour Bitcoin d’être un actif très important et sûr. Malheureusement, les investisseurs en crypto-monnaie ont été grandement déçus par Bitcoin au cours des dernières semaines, car son action déboulonne à un prix médiocre prétend qu’il s’agit d’un actif sûr que de nombreux investisseurs avaient déjà acheté.

Est-il possible qu’une saturation Bitcoin ait été atteinte? Si vous voulez plus d’informations à ce sujet, cliquez simplement sur le lien et vous aurez toutes les informations disponibles.

Cependant, la corrélation étroite de Bitcoin avec le

Le marché des actions montre quelques signes de panne. Avec cette éventuelle désarticulation

après que les crypto-monnaies aient effacé plusieurs mois de revenus concernés

de quelques semaines seulement.

Si tout cela se produit, cela pourrait entraîner une accumulation massive de nouveaux capitaux par les investisseurs, ce qui pourrait alimenter l’action des prix alors que l’économie mondiale continue de chuter sans fin apparente.

Bitcoin continue de suivre le marché boursier et a un léger coup de pouce

Bien que Bitcoin ait été coté indépendamment des marchés

Au cours de la dernière partie de la semaine dernière, la crypto-monnaie de référence mondiale

a encore une fois continué à suivre le marché boursier américain.

C’est pourquoi il y a quelques jours, le Bitcoin tombant à 5800 $ avec

la vente massive d’actions à terme la veille.

Mais le prix de la crypto-monnaie a pu remonter le jour de

aujourd’hui, avec cette dynamique à la hausse ainsi que celle observée par les marchés

après l’ouverture de la bourse.

Ce rebond est survenu en raison de l’actualité du plan

la Fed à prendre des mesures sans précédent pour tenter d’isoler l’économie

de la puissance nord-américaine des impacts du Coronavirus qui se propage

rapidement.

Le rallye des actions à terme avant l’ouverture

Du marché actuel, cela a conduit Bitcoin à rebondir à des sommets de près de 6700 $. Quoi

qui est là où il a rencontré une résistance considérable

conduit à un retour à la fourchette de 6 000 $.

Ainsi, Cantering Clark, un analyste axé sur les crypto-monnaies, a affirmé que le retrait de Bitcoin de ses sommets était basé presque uniquement sur l’incapacité des actions à terme à prolonger son élan, avec Bitcoin et le marché boursier comme partenaires. avec une relation gagnant-gagnant.

Le moyen facile de faire du Bitcoin un actif sûr: il doit être en ligne avec le marché boursier

De cette façon, Bitcoin et le marché boursier dans ce

Pour le moment, ce sont des partenaires de danse, pour ainsi dire. Le succès d’appeler cette idée

des sommets avant de le lancer est un mirage, même pour les investisseurs et

plus d’analystes experts. Si le marché boursier continuait, Bitcoin le ferait aussi.

Je l’aurais fait à coup sûr.

Bitcoin montre-t-il vraiment les premiers signes

de désarticulation des marchés traditionnels? Bien que le Bitcoin et les actions

peuvent actuellement être appelés comme partenaires de danse, il est important de

Willy Woo, un analyste de premier plan, a expliqué dans un tweet récent que

Le Bitcoin commence à montrer des signes de rupture du marché.

Il a notamment déclaré que “la recherche de

la désarticulation est l’endroit où vous êtes sur la chronologie par rapport à la

crise bancaire de 2008. Il s’agit d’une ventilation des abris

les assurances et les stocks indiquant des signes que ceux-ci ont peut-être commencé

désarticulation.

Autrement dit, lorsque Bitcoin et Gold deviennent haussiers. Mais

Il faudra un certain temps pour confirmer ces déclarations, plus ou moins dans un

semaine. Comment Bitcoin et les tendances globales du marché des crypto-monnaies

la semaine prochaine, ils devraient clarifier la validité de la possibilité

confirmation que c’est très haussier pour Bitcoin.

Enfin, Bitcoin, actuellement classé numéro 1 par

capitalisation boursière. Il est en hausse de 11,56% au cours des dernières 24 heures. Bitcoin

Il a une capitalisation boursière de 119,9 milliards de dollars avec un volume de 24

47,23 milliards d’heures.