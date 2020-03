Le multijoueur en temps réel de Mario Kart Tour pour iOS sera lancé à tous le 8 mars

Nintendo a annoncé ce soir que Mario Kart Tour sur iOS ajoutera officiellement la prise en charge multijoueur en temps réel la semaine prochaine. Cela vient après un programme de test bêta qui s’est déroulé en décembre. Contrairement au programme bêta, le multijoueur de Mario Kart Tour sera en fait disponible pour tous les utilisateurs.

Le multijoueur en temps réel du Mario Kart Tour sera officiellement lancé le 8 mars à 20 h. PT, Nintendo a annoncé aujourd’hui. Il y aura trois façons différentes de jouer:

Avec des amis ou d’autres à proximité: Choisissez vos propres règles et faites la course avec des amis ou d’autres à proximité; les règles ne changent pas

Courses standard: Faites la course contre des joueurs du monde entier pour augmenter votre note avec des règles qui changent quotidiennement; deux ensembles de règles changent quotidiennement

Courses d’or: Disponible exclusivement pour les abonnés MKT Gold Pass, rivalisez avec les meilleurs des meilleurs pour la meilleure note; quatre ensembles de règles changent quotidiennement

Voici comment Nintendo décrit la fonctionnalité:

Affrontez des joueurs du monde entier pour augmenter votre note selon des règles qui changent quotidiennement dans les courses standard et les courses d’or. Lorsque vous faites la course avec des amis ou d’autres personnes à proximité, les chambres vous permettent de choisir la vitesse, le numéro de l’emplacement de l’objet, etc.

Lors du programme de test bêta en décembre, le multijoueur de Mario Kart Tour était limité aux abonnés Gold Pass. Cette fois, cependant, tout le monde pourra participer aux courses des amis et à proximité, ainsi qu’aux courses standard. Seules les «Gold Races» seront réservées aux utilisateurs payants. L’achat dans l’application Gold Pass est un abonnement de 4,99 $ par mois

Le multijoueur en temps réel de Mario Kart Tour sera mis en ligne le 8 mars. En attendant, vous pouvez télécharger Mario Kart Tour depuis l’App Store maintenant pour commencer à vous entraîner.

Le mode multijoueur pour #MarioKartTour sort le 8 mars à 20 h 00 PT! Vous pouvez affronter sept autres joueurs, qu’ils soient amis dans le jeu, à proximité ou dans le monde. Êtes-vous prêt à jouer? pic.twitter.com/IRwBONq560

– Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 3 mars 2020

Affrontez des joueurs du monde entier pour augmenter votre note selon des règles qui changent quotidiennement dans les courses standard et les courses d’or. Lorsque vous faites la course avec des amis ou d’autres personnes à proximité, les chambres vous permettent de choisir la vitesse, le numéro de l’emplacement de l’objet, etc. Jouez à votre façon lorsque le multijoueur #MarioKartTour sera lancé le 8 mars à 20 h 00! pic.twitter.com/ckkekAsbHS

– Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 3 mars 2020

