Le multitâche sur iPad devrait emprunter au Mac

Il y avait un concept intéressant la semaine dernière, explorant les améliorations possibles du multitâche sur iPad.

L’argument avancé par Ryan Christoffel était que les capacités multitâches d’un iPad manquent de détectabilité et sont inutilement difficiles à utiliser même une fois que vous savez comment elles fonctionnent.

Je pense qu’il a tout à fait raison et j’aime son idée de menu contextuel. Cependant, je pense aussi que nous ne devrions pas nécessairement réinventer la roue en ce qui concerne une interface utilisateur multitâche…

Christoffel a dit ceci:

J’adore les fonctionnalités activées par le multitâche iPad, mais le système actuel est inutilement complexe […]

Le système multitâche actuel implique de faire glisser les icônes des applications hors de leur emplacement dans le dock, sur l’écran d’accueil ou dans la recherche, et de les déposer à différents endroits à l’écran pour passer en modes Split View ou Slide Over. Ce système peut être efficace une fois que vous l’avez maîtrisé, mais la grande majorité des utilisateurs d’iPad ne le feront jamais.

Je pense que c’est tout à fait correct. Je doute que le propriétaire moyen d’un iPad non connaisseur sache même qu’il existe une vue fractionnée et un diaporama. Ou, s’ils le font, ils les ont probablement découverts par accident et ont eu du mal à sortir des modes.

J’aime l’idée du menu contextuel, mais je ne suis pas d’accord avec deux aspects du concept. Tout d’abord, je voudrais que les menus contextuels soient une option supplémentaire, pas un remplacement pour les gestes existants.

Apple devrait abandonner le système multitâche de glisser-déposer de l’iPad et aller tout-en-un dans les menus contextuels pour contrôler le multitâche. Le glisser-déposer du contenu dans les applications doit rester tel quel, mais le glisser-déposer des icônes d’applications pour activer le multitâche doit être retiré.

Les gestes sont plus rapides et, même s’ils ne sont pas intuitifs, ils sont faciles à retenir une fois que vous y êtes habitué, donc je ne les enlèverais pas. Ils peuvent effectivement être l’option de l’utilisateur expérimenté: l’équivalent iPad des raccourcis clavier.

Deuxièmement, tout en reconnaissant qu’un iPad n’est pas un Mac, je ne vois aucune raison de réinventer la roue en ce qui concerne la façon de fermer ou d’agrandir une fenêtre. Pourquoi ne pas avoir les mêmes boutons Fermer, Réduire et Plein écran que nous avons sur les applications Mac?

Bien sûr, ce seraient de minuscules cibles tactiles pour un doigt, mais elles pourraient initialement être une cible tactile unique qui se développe en une version plus grande lorsqu’elle est tapée, puis nous tapotons sur le bouton spécifique que nous voulons. Ce serait toujours plus rapide qu’un menu contextuel et plus intuitif qu’un tout nouvel ensemble de boutons dans un endroit différent.

Fermer: ferme cette application, ce qui rend le reste plein écran

Minimiser: quitte cette application, mais en la touchant à nouveau dans le dock, vous la remettez là où elle était (Slide Over ou Split Screen, selon le cas)

Plein écran: rend cette application en plein écran, tout en la touchant à nouveau revient à l’arrangement précédent

Imaginons donc que je dispose de Safari à gauche et de Notes à droite dans la vue fractionnée. J’en ai fini avec Notes. Appuyez sur les boutons, puis sur Fermer.

Maintenant, j’ai temporairement terminé de prendre des notes, mais je veux continuer plus tard. Appuyez sur les boutons, appuyez sur Réduire. Lorsque je veux prendre une autre note, appuyez sur Notes dans le dock et il revient exactement où il était. Ou je peux appuyer sur Plein écran sur Safari, puis recommencer pour revenir à mon mode d’écran partagé.

La seule chose que les boutons Mac ne prennent pas en charge est de passer de Slide Over à Split Screen, nous aurions donc besoin d’un menu contextuel pour cela. Mais les boutons Mac auraient deux avantages:

Ils seraient déjà familiers à tous ceux qui utilisent à la fois Mac et iPad

Ils seraient également assez intuitifs pour un utilisateur Windows, offrant les mêmes trois fonctions

Bien sûr, un utilisateur Windows doit comprendre ce que signifient les couleurs, mais une fois que vous les avez, elles sont mémorables.

Je ne cherche pas à fusionner iPadOS et macOS ici: je suis d’accord avec Apple que les appareils sont le plus souvent utilisés de différentes manières, et il est logique d’avoir différentes interfaces utilisateur pour le toucher et le pointeur. Mais étant donné que le multitâche sur un iPad est déjà un gâchis chaud et doit être repensé, pourquoi réinventer la roue en ce qui concerne les boutons?

C’est mon point de vue, quel est le vôtre? Merci de nous le faire savoir dans les commentaires.

