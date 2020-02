Le MWC annonce des règles pour se protéger du coronavirus

Après l’éclosion du coronavirus, dont les victimes s’élevaient à 400 au moment de la rédaction de cette publication, il était inévitable de penser aux effets qu’il pourrait avoir sur le Mobile World Congress 2020. Cependant, la GSMA, organisation responsable de la foire de Barcelone, a précisé à travers une déclaration que ** le calendrier des activités reste intact. Autrement dit, il commencera le 24 février et se terminera le 27 du même mois.

“La GGSMA continue de surveiller et d’évaluer l’impact potentiel du coronavirus dans ses événements MWC20 organisés chaque année à Barcelone, Shanghai et Los Angeles, ainsi que dans les conférences régionales Mobile 360 ​​Series”, expliquent-ils. Malgré ce qui précède, la société a clairement indiqué que diffusera une série de mesures pour lutter contre le coronavirus. De plus, ils soulignent que la liste des précautions peut s’allonger dans les prochains jours s’ils le jugent pratique.

Tout d’abord, il mettra en œuvre un programme de nettoyage et de désinfection à tous les points où les participants ont généralement un contact physique avec des surfaces. Par exemple, les entrées et sorties, les mains courantes, les écrans tactiles publics et les toilettes, entre autres. Il y aura plus d’assistance médicale dans les enceintes, en plus des articles de désinfection pour les personnes.

Le MWC aura des panneaux pour maintenir l’hygiène parmi les participants

De toute évidence, le personnel de la CMM 2020 recevra une formation sur les nouvelles mesures, y compris “le nettoyage et la désinfection efficaces des stands”. D’autre part, les participants peuvent trouver toutes sortes de signes qui les guideront pour maintenir l’hygiène. L’un d’eux, en fait, suggère d’éviter de se serrer la main.

«Les collègues de la GSMA dans le monde prennent des mesures fermes pour contenir et ralentir la propagation du virus. Ces mesures comprennent se conformer aux conseils de l’OMS et les autres autorités sanitaires, respectent les restrictions de voyage là où elles existent, arrivent plus tôt en Espagne pour accorder un temps de quarantaine et garantir l’accès aux masques “, concluent-ils.

