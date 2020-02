Le mystère du nom de Baby Yoda de Star Wars répète l’erreur de capture de Thanos de Marvel

Guerres des étoiles risque de répéter l’erreur de Marvel Studios sur le claquement de Thanos en ce qui concerne Le Mandalorienc’est la véritable débâcle de Baby Yoda. Créé par Jon Favreau, le spectacle Disney + a conclu sa première saison en huit épisodes avec une configuration claire pour sa prochaine saison. Mis à part la confirmation que Moff Gideon (Giancarlo Esposito) a le Darksaber, la finale a également confié à Din Djarin (Pedro Pascal) sa nouvelle mission de gardien officiel de Baby Yoda.

Débutant à la fin de la première de The Mandalorian intitulée “Chapter 1” et réalisé par Dave Filoni, Baby Yoda reste un mystère. Nous savons que, comme le légendaire Jedi, il est fort avec la Force car il a aidé à plusieurs reprises Din à sortir de situations délicates en utilisant ses capacités uniques. Cependant, ses origines et la véritable motivation de Moff Gideon pour le poursuivre sont toujours de gros sujets de discussion. De toute évidence, Baby Yoda restera un élément central de l’émission dans un avenir prévisible, en particulier en raison de sa popularité.

Le Mandalorien, cependant, n’a pas encore révélé le nom de Baby Yoda. Alors que certains détails sur la créature sont intentionnellement enregistrés à des fins de narration futures, c’est déconcertant pourquoi ils retiennent la confirmation de son nom. Favreau et l’acteur / réalisateur Taika Waititi savent ce que c’est vraiment, mais refusent de le divulguer entre-temps. L’absence d’un nom propre pour le personnage a fait que le public se réfère simplement à lui comme Baby Yoda, ce qui peut naturellement créer une certaine confusion pour ceux qui ne sont pas particulièrement familiarisés avec la tradition. Baby Yoda n’est pas réellement Yoda, ni l’enfant n’est la progéniture du personnage emblématique de Star Wars. Cependant, comme il n’y a pratiquement aucune information concernant leur espèce, il est en quelque sorte logique de s’y référer en tant que telle. Et en retardant la confirmation du vrai nom du bébé, Star Wars risque de répéter la gaffe de Marvel Studios concernant la purge de la moitié de la vie de Thanos dans l’univers à la fin de Avengers: Infinity War.

Pendant longtemps, Kevin Feige et son équipe ont laissé le public appeler l’événement comme le cliché, mais apparemment, le cliché de Thanos est officiellement appelé la décimation dans le canon MCU. Spider-Man: loin de chez soi a également tenté d’introduire un autre terme pour cela dans “The Blip”. Mais comme tout le monde le sait, le grand public l’appelle simplement le claquement. Cela montre que les fans resteront plus probablement au nom qu’ils ont donné quelque chose plutôt que d’adhérer à ce qui est officiel. Et plus le Mandalorian gardera secret le vrai nom de l’enfant, plus grandes seront les chances que les fans ne s’en soucient pas quand ils le confirment enfin et s’en tiennent à Baby Yoda.

À moins que son vrai nom ne soit un spoiler, il n’y a vraiment pas besoin de Guerres des étoiles pour continuer à cacher le nom de Baby Yoda aux téléspectateurs. Il ne semble pas que Favreau le veuille Le Mandalorien créature connue sous le nom de Baby Yoda, comme en témoigne son châtiment du PDG de Disney, Bob Iger, pour l’avoir appelé ainsi. Ils ont insisté pour que les fans appellent l’enfant “The Child” – par coïncidence, également le titre de l’épisode 2 de The Mandalorian où nous en avons appris plus sur sa sensibilité à la Force. Cependant, s’ils veulent vraiment établir sa marque, ils doivent arrêter de taquiner et simplement confirmer son nom avant que tout le monde décide que cela n’a vraiment pas d’importance parce que le nom Baby Yoda a déjà été établi.

