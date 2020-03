Le navigateur Firefox lance «Facebook Container» pour ceux qui l’aiment mais ne lui font pas confiance

Le navigateur Firefox est sorti avec une nouvelle version et l’une des fonctionnalités phares est un outil pour empêcher Facebook de vous suivre sur le Web.

Mozilla a détaillé le nouveau module complémentaire Facebook Container dans les notes de version de Firefox Browser version 74.

Facebook Container empêche Facebook de vous suivre sur le Web – les connexions, les likes et les commentaires Facebook sont automatiquement bloqués sur les sites non Facebook. Mais lorsque vous avez besoin d’une exception, vous pouvez maintenant en créer une en ajoutant des sites personnalisés au conteneur Facebook.

Facebook Container fonctionne également pour Instagram et Facebook Messenger.

Voici les autres nouvelles fonctionnalités incluses dans la version de Firefox Browser 74:

Votre gestion des connexions s’est améliorée avec la possibilité d’inverser le tri alpha (Nom Z-A) dans Lockwise, auquel vous pouvez accéder sous Connexions et Mots de passe.

Firefox simplifie désormais l’importation de vos favoris et de votre historique à partir du nouveau navigateur Microsoft Edge sur Windows et Mac.

Les modules complémentaires installés par des applications externes peuvent désormais être supprimés à l’aide du gestionnaire de modules complémentaires (à propos des modules complémentaires). À l’avenir, seuls les utilisateurs peuvent installer des modules complémentaires; ils ne peuvent pas être installés par une application.

Firefox offre désormais une meilleure confidentialité pour vos appels vocaux et vidéo sur le Web grâce à la prise en charge de mDNS ICE en masquant l’adresse IP de votre ordinateur avec un ID aléatoire dans certains scénarios WebRTC.

Vous pouvez mettre à jour vers la dernière version et voir les notes de version complètes ici.

