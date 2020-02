Le niveau gratuit de Google Stadia pourrait enfin arriver bientôt – .

Lorsque Google a officiellement révélé le service de jeux en nuage Stadia l’été dernier, on nous a dit qu’il y aurait un niveau premium appelé Stadia Pro – qui coûterait 9,99 $ par mois – et un niveau gratuit appelé Stadia Base. Stadia Pro a été lancé aux côtés du service et du contrôleur Stadia en novembre, mais dans les mois qui ont suivi, nous n’avons à peine entendu parler de Stadia Base. Tout ce que nous savons avec certitude, c’est qu’il devrait être lancé à un moment donné en 2020.

Google n’a encore rien annoncé, mais après avoir fouillé les fichiers de la dernière mise à jour de l’application Stadia, 9to5Google a peut-être trouvé des preuves que le niveau gratuit est enfin prêt pour une version publique.

Actuellement, tout le monde peut télécharger l’application Stadia depuis Google Play, mais vous ne pouvez ouvrir un compte que si vous disposez d’un code d’achat de la Founder’s Edition, de la Premiere Edition ou si vous avez reçu un Buddy Pass. Mais dans la nouvelle mise à jour, la chaîne suivante a été trouvée, qui indique un moyen de s’inscrire sans code payant:

Texte sur le bouton qui permet à l’utilisateur d’ignorer l’utilisation du code et de poursuivre le flux de création de compte.

Continuer sans code

Non seulement vous pourrez créer un compte sans payer quoi que ce soit, mais il semble également y avoir un essai gratuit de Stadia Pro en cours qui permettra à quiconque de faire un essai routier du niveau premium du service pendant 30 jours.

Bien que Stadia ne soit pas exactement parti pour un rugissement, il ne fait aucun doute que de nombreux joueurs voudront voir de quoi il s’agit une fois la version de base du service arrivée. Cela pourrait repousser les limites des serveurs de Google, c’est pourquoi d’autres chaînes de la mise à jour révèlent qu’il y aura une limite au nombre de comptes gratuits qui peuvent être enregistrés. Il n’est pas clair si cela concerne le service dans son ensemble ou des domaines spécifiques, mais voici la chaîne pertinente:

Afin de fournir la meilleure qualité de jeu pour tout le monde, nous limitons le nombre de comptes sur Stadia. Nous avons atteint cette limite, mais nous travaillons dur pour créer de l’espace supplémentaire dans le cloud Stadia afin que plus de personnes puissent profiter des mêmes performances de jeu de haute qualité. Veuillez vérifier à l’avenir pour la disponibilité de nouveaux joueurs.

La bonne nouvelle est que vous pourrez toujours vous inscrire si vous avez un code, mais vous n’avez pas de chance si vous voulez vous inscrire gratuitement. Espérons que Google fera bientôt le suivi d’une annonce officielle sur Stadia Base.

